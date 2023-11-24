瞓捩頸｜氣溫驟降肩頸循環不佳易落枕！2方法快速治療紓緩頸痛

秋冬氣溫驟降，許多民眾起床就發現自己落枕（瞓捩頸）好痛苦。



專家也提醒，落枕並非突然發生，往往是因為肩頸周圍肌肉長期循環不佳、僵硬，加上天氣冷躲被窩、睡眠姿勢不良所導致，可以運用小技巧讓自己紓緩。

快速治療落枕2種方法（按圖了解👇👇👇）

+ 4

台灣翰鳴堂中醫診所中醫師涂育維表示，現代人生活、工作壓力大，加上總是長時間維持固定姿勢工作、熬夜晚睡卻要早起上班，全身肌肉隨精神壓力處於緊繃狀態。

在肩頸肌肉長時間呈現過度拉扯的不正常收縮狀態，如果在睡覺時再使用不適合的枕頭，就會因脊椎支撐力不足或枕頭太硬，壓迫頸椎神經，增加頭部掉落枕頭外的機會，加重病情。

預防落枕4方面（按圖了解👇👇👇）

+ 11

相關文章：瞓捩頸｜睡醒後頸部痛到轉不動？4招預防落枕 謹記冷氣別開太大

落枕的原因6成因為姿勢不良

國內外研究顯示，姿勢不良是導致落枕的最常見的原因佔6成，姿勢不良會對頸部的肌肉和韌帶造成壓力和緊張，從而引起頸部的僵硬和疼痛，甚至引發落枕，其中有幾個NG行為要特別注意。

- 睡覺時頸部處於不自然的姿勢，例如睡姿或枕頭高度不佳。

- 姿勢不良，例如長時間坐在電腦前或低頭看手機。

- 過度的壓力或焦慮，導致頸部緊張。

- 長時間保持一個不正常的頸部位置，例如用頸部和肩膀夾住電話。

- 運動或意外事故造成的頸部受傷。

- 頸椎的退化性疾病，例如關節炎、椎間盤突出或脊柱狹窄。



落枕通常會在幾天內自然消失，但也有民眾會嘗試使用熱敷、冰敷、按摩、伸展或服用止痛藥等，如果症狀持續或嚴重應該盡快就醫。

快速治療落枕的2種方法

台灣生昇診所副院長何琨棟則表示，如果早上起床發現脖子痛又動不了，真的很需要能夠立刻紓緩方式，可以使用2種紓緩落枕的痛苦。

第一就是擦消炎止痛藥膏，建議每次使用花生米粒大小的藥膏，塗抹在脖子痛的位置並按摩1分鐘，4小時一次，一天4次，大約持續5天左右可以有顯著改善的效果。

第二是穩定肩胛骨同時溫和轉動脖子，先出力將兩側肩胛骨往背後收，接著慢慢將脖子朝向比較不痛的那一邊轉動，做10次重複3組，最後將肩胛骨放鬆，慢慢將脖子向疼痛的那一邊輕輕轉動紓緩疼痛。

相關文章：瞓捩頸｜朝早起身頸痛僵硬又緊繃？4大落枕急救步驟加速復原👇👇👇

+ 4

如果反覆發生落枕脖子痛，或是疼痛沒有辦法透過上述2種方式緩解，建議儘快尋求專業的醫療協助，透過超聲波清楚的檢查軟組織（肌肉、筋膜、神經等）問題，只有找出造成疼痛的源頭並加以治療。

延伸閱讀：

枕頭高度多少才不會「頸椎病」？原來仰臥和側睡不一樣！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」