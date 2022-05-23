瞓捩頸｜先冰敷後熱敷助紓緩不適？4大落枕原因避長時間姿勢不良
撰文：Heho健康
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當早上睡醒的時候，發現脖子不能轉動，一動肩頸某區域便疼痛無法忍受嗎？這便是所謂的「落枕」，醫學名稱為「急性頸椎關節周圍炎」（Acute cervical fibrositis）。
我是落枕嗎？可以這樣簡單測試
當懷疑自己是否為落枕時，可以先做以下幾個簡易測試：
- 將頭緩慢向左右轉
- 頭緩慢向左右偏
- 低頭往下看地板
- 抬頭看向天花板
若有任何一個角度是沒有辦法完成或有疼痛不適發生，就很有可能是落枕。
常見四大落枕原因（按圖👇👇👇）
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一、長時間姿勢不良：長時間的前傾滑手機或是使用電腦。
二、短時間姿勢不良：短時間內突然變化姿勢或是扭轉。
三、睡姿不良或枕頭不合適：睡姿不良或是選用不合適的枕頭，像是枕頭高度與軟硬度不合等等。
四、過度疲勞：工作過度操勞及精神不佳。
該怎麼紓緩落枕不適
如果急性期頸部有發炎腫脹情形時，可以先冰敷減低發炎反應，之後再給予熱敷來放鬆緊繃的肌肉組織，促進血液循環，最後再加上一些伸展運動讓肌肉紓緩，來降低落枕造成的疼痛不適。
6個舒緩「瞓捩頸」方法：（按圖了解）
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