瞓捩頸｜朝早起身頸痛僵硬又緊繃？4大落枕急救步驟加速復原

「一早起床覺得脖子好痛！我又落枕了！」對很多人來說，落枕是經常有的小狀況，嚴重時甚至很難轉頭。醫師表示，不適合之枕頭與睡眠姿勢不好，易造成落枕。想要加速復原，有幾個很簡單的做法。



台灣亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在《鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師｜新北板橋亞東骨科脊椎專業 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術》上說明，落枕通常因為睡覺姿勢不對、枕頭不適合，造成睡覺時頸部僵硬緊繃，承受過大壓力而拉傷、發炎。嚴重時，醒來甚至會讓頭部運動範圍受限。如果一覺醒來發現落枕，就要仔細看看「落枕快速復原法」，在家裡就可以用幾種方式加速復原！

落枕4大急救步驟（按圖👇👇👇）

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1. 先冰敷再熱敷：最初48小時的急性期，由於肌肉還處於發炎狀態，可以先用冰敷紓緩疼痛，避免發炎反應擴散。之後轉用熱敷，加速局部新陳代謝，促進血液循環讓肌肉修復。

2. 痠痛貼布、藥膏：這些跌打損傷藥膏多含有消炎成分，可以外敷使用減緩發炎。

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3. 適度按摩：在擦消炎藥膏的同時，可以輕輕按摩疼痛處，紓緩周遭肌肉，能漸漸幫助痛感減輕，恢復脖子運動幅度。

4. 換枕頭：如果常常落枕，就該換一顆硬度、高低適合自己的枕頭。躺下時要能感受脖子自然放鬆，而且沒有懸空，脖子要能緊靠在枕頭上，達到完全支撐。

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