咳嗽總是停不了？醫揭5大原因不只感冒、哮喘　這部位也釀禍

在春節過後，大家回歸日常工作，你是否發現身邊的同事或朋友經常咳嗽？聽到一聲聲咳嗽，難免讓人提心吊膽。



醫師指出，雖然咳嗽是一種身體清除呼吸道異物或抵禦感染的生理反應，但若咳個不停，可能代表背後發生了某些健康問題。

長期咳嗽的5大成因（按圖看清👇👇👇）

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1.「感冒」或流感的警訊

台灣輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳表示，感冒或流感是最常見的咳嗽原因之一，這也是春天相當常見的疾病。這些疾病引起的咳嗽通常伴隨著其他症狀，包括發燒、鼻塞和喉嚨痛，咳嗽可能是身體清除病毒或細菌的自然反應。

2.「哮喘」引起的咳嗽

哮喘主要症狀之一就是長期咳嗽，因為哮喘患者的呼吸道容易受到刺激，導致咳嗽發作，尤其在夜間或接觸過敏原後會更明顯。

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3. 常與抽煙有關的「慢性支氣管炎」

慢性支氣管炎是一種經常與抽煙有關聯的慢性呼吸道疾病，其症狀之一就是長期的咳嗽。吸煙引起的呼吸道發炎會使支氣管更容易受到刺激，導致慢性咳嗽。

4.「胃酸倒流」的胃酸刺激

胃酸倒流是一種胃酸倒流至食道的疾病，其症狀之一就是胃酸刺激食道，導致咳嗽。

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5.「慢性阻塞性肺病」的呼吸困難

慢性阻塞性肺病（COPD）是一種包括慢性支氣管炎和肺氣腫的肺部疾病，其症狀之一也是長期的咳嗽。患者的呼吸道更容易發炎，造成慢性的咳嗽和呼吸困難。

醫師提醒，如果經常咳嗽，千萬不要輕忽，請盡快尋求醫師專業的幫助，揪出咳嗽的真正原因，並給予適當的治療。

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