護眼｜LED燈省電環保卻傷眼？3招護眼免藍光傷害、定期讓眼睛休息

科技日新月異，近年愈來愈多照明裝置及屏幕設備，都會強調使用LED燈，主打其省電和環保的特性。



不過，也有許多人擔心這種燈發出的藍光，會不會在省電同時，傷害了眼睛健康。究竟藍光與視力的關聯是什麼？以下台灣彰化羅眼科醫療長謝嫣文為大家解答。

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藍光是什麼？

謝嫣文說明，藍光在自然界中主要來源於陽光，在白天有助於提高警覺性，調節生理節奏；但在夜間，過多的藍光可能導致睡眠受到干擾，這是因為它會抑制褪黑激素的分泌。

LED藍光會影響眼睛嗎？

LED燈具和螢幕所發出的藍光，特別是短波長的藍光，具有高能量和高亮度的特性。若長時間接觸，可能產生眼睛不適，導致視覺疲勞的症狀。不過，由於一般民眾並非長時間凝視燈光，因此無需過於擔憂。

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如何護眼避免藍光傷害？

然而，有研究顯示，長時間使用藍光螢幕可能與視覺疲勞、散光和乾眼症有關。謝嫣文認為，雖然我們無法完全避免使用電腦或手機，但為了保護眼睛，可以考慮使用抗藍光眼鏡、使用藍光濾鏡或開啟設備上的夜間模式等方式。

她強調，相較於藍光的影響，長時間用眼可能是我們更需要關注的問題。因此，定期讓眼睛休息，才是真正保護眼睛的方法。

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