護膚｜不洗臉皮膚會變好？女子誤信偏方最終「黃痂」長滿臉！

如果說「不洗臉皮膚會變好」你會相信嗎？內地就有一名女子相信了，可惜最終換來的不是亮麗肌膚，而是滿臉「黃痂」。



據內媒報道，早前廣東有一名女子因在網上看到一條影片，稱只要30天不洗臉，就能改善皮膚狀態。據指，由於該女子的皮膚屬敏感性質，平日連面膜都不敢敷，看到不用洗臉就能養膚，令其相當心動。繼而按影片內容，開始挑戰一個月不洗臉。

誰知，當女子苦苦堅持了一個月後，皮膚不但沒有改善，更長出了滿臉黃棕色的痂，嚇得她趕往皮膚科就診。

檢查後醫生解釋，女子的情況是患上了皮膚垢着病，因長期缺乏清潔皮膚所致。所幸，經過抗過敏、皮膚清潔、保濕及修復皮膚屏障，女子在一個星期後已獲明顯好轉，只需再用醫用護膚品修復一段時間，目前病情已經改善很多。

什麼是皮膚垢着病？

皮膚垢着病是一種罕見的神經精神障礙性皮膚病，以反覆發作的污垢樣黏着的油性鱗屑樣結痂為特徵。此病罕見，好發於年輕女性，發病年齡為 9 到 51 歲，平均20歲左右。皮損為污垢樣黏着的油性鱗屑樣結痂，有的是丘疹樣色素沉着，用清水或汽油可以洗除，但不久又可長出。多見於面頰部、乳頭及乳暈，結痂界限清楚，雙側或單側分布。

目前病因尚不清楚，但大多數學者認為精神因素與此病發病有密切關係，部份患者有性格方面異常，而且大多數患者發病前有外傷史。

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８個小貼士助你改善膚質！

想要改善膚質需要的是長時間的調理，與其相信偏方，倒不如循序漸進，一步一步做好護膚措施，以下是你需要留意的８點：

1. 溫和清潔



使用溫和的洗面乳或潔面產品清潔皮膚，避免使用刺激性的清潔劑或肥皂。 輕輕按摩皮膚以去除污垢和多餘油脂，但不要過度清潔或過度揉搓，以免刺激皮膚。

2. 保持肌膚水分



使用適合自己膚質的保濕產品，幫助鎖住肌膚的水分。 選擇含有保濕成份如玻尿酸、甘油或天然油脂的產品。 另外，保持充足的水分攝取，飲水有助於皮膚的水潤和健康。

3. 規律保養



建立一套規律的保養步驟，包括清潔、爽膚、保濕和防曬。 每天早晚進行護膚，並依照自己的膚質選擇合適的產品。 使用溫和的爽膚水來調整肌膚的pH值，並幫助吸收後續的保濕產品。

4. 避免過度暴曬



長時間暴露在陽光下可能對皮膚造成傷害，並導致質地不佳。 在戶外活動時，盡量避免陽光強烈的時段，戴上帽子、遮陽傘和防曬乳來保護肌膚。

5. 健康飲食



營養均衡的飲食對皮膚健康至關重要。 增加攝取水果、蔬菜、全穀物和健康脂肪，如魚類和堅果，有助於提供皮膚所需的維生素、礦物質和抗氧化劑。

6. 睡眠充足



良好的睡眠對皮膚健康至關重要。 睡眠時，皮膚有機會修復和再生，所以確保每晚獲得足夠的睡眠時間。

7. 減少壓力



長期壓力可能對皮膚產生負面影響。 尋找有效的壓力管理方法，例如運動、冥想、放鬆技巧或追求自己喜歡的嗜好，有助於改善皮膚質地。

8. 戒菸和限製酒精



吸菸和過量飲酒可能對皮膚產生不良影響。 戒菸和限製酒精攝取有助於改善皮膚品質和整體健康。

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