護膚｜80％皮膚老化全因紫外線？營養師傳授8招避免皮膚提早老化

許多愛漂亮的女性都希望青春永駐，但妳知道有些食物和不良習慣可能會催人老嗎？營養師提醒，除了自然生理變化外，日照、飲食、壓力、熬夜、酗酒等等，都會加重身體負擔，導致老化加速，建議民眾以8招預防，也別再多吃甜食、燒烤物、油炸物等食物了。



台灣營養師吳映澄表示，除了基因遺傳，以及隨著時間流逝，產生的自然生理變化，導致皮膚細胞代謝速率下降外，當受到外在環境影響，如陽光照射、飲食營養、壓力、熬夜、抽煙酗酒、地心引力等，都會增加人類身體的負擔而導致老化加速。她補充，紫外線曝曬形成的光老化是最主要的危險因子，約佔80％。

8招避免皮膚提早老化（按圖）

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1. 攝取新鮮蔬果

新鮮蔬果富含維他命A、維他命E、維他命C、植化素、多酚類等，具有強大的抗氧化能力，吳映澄說明，足夠的維他命C可幫助膠原蛋白合成，抑制膠原蛋白分解酶作用，避免已存在的膠原蛋白被傷害或破壞。

2. 飲用充足水分

補充足夠的水分，可幫助新陳代謝，將身體代謝的廢物排出體外，才不會累積在體內產生毒素而危害健康。

3. 加強保濕防曬

紫外線曝曬是造成老化的重要危險因子；乾燥皮膚是造成皺紋最主要的原因，吳映澄提醒，加強皮膚防曬保濕是非常有效減緩皮膚老化的方法。

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4. 良好充足睡眠

長期熬夜睡眠不足，容易導致皮膚代謝速度變慢，皮膚含水量降低，加速皮膚老化現象。

5. 降低精製糖量

攝取過量的精製糖和甜食會導致糖化終產物（AGEs）積累，導致皮膚呈現蠟黃、氣色不佳的狀態。

6. 避免高脂油炸

飲食上應避免高脂飲食、少吃油炸品，減少身體發炎、產生自由基的機會。

造成黃皮膚的5原因（按圖看清 👇👇👇）

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7. 少吃燒烤食物

長時間高溫會使得油脂產生化學變化，生成致癌物質，而且也容易積累糖化終產物（AGEs），加速皮膚老化。

8. 禁止抽煙、酗酒

抽煙、酗酒會讓體內產生大量自由基，吳映澄補充，抽煙也會加速糖化終產物（AGEs）形成，沉積在皮膚和組織中。

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