皮膚健康｜面部肌膚泛紅又冒痘？醫生提醒隨時陷入蠕形蟎蟲危機

臉上冒痘痘，如果當作青春痘在治療，那就畫錯重點了。



台灣芳療醫師吳易儒提醒，一般來說臉上有少量的蠕形蟎蟲在活動，皮膚每平方公分小於5隻算是正常，但當蠕形蟎蟲爆棚時，臉部皮膚的健康屏障受到破壞，就會開始出現臉部皮膚發紅、發癢，有的則是皮膚乾燥、脫屑，或是毛孔擴大，面部出現小丘疹或膿包，然後皮膚觸感粗糙、不平滑，甚至一併出現酒糟鼻，影響外觀，非常惱人。

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為什麼臉上蠕形蟎蟲平日與宿主相安無事，和平共處，怎麼會突然大量增生，破壞皮膚平衡呢？到底跟吃有沒有關係？例如吃油炸食物？吳易儒舉出5大常見原因，跟吃東西沒有太大的關係：

1. 皮膚清潔不當。

2. 免疫系統功能降低。

3. 荷爾蒙變化。

4. 過度使用化妝品或保養品。

5. 環境因素（如高溫、高濕）。



當臉上出現不適症狀時，吳易儒說，一般人都以為是臉沒洗乾淨，於是加強清潔保養，或是更換更昂貴的保養品，結果根本不管用，馬上去看醫生才是正解，遵照醫生指示用藥才能緩解。她說，目前有藥物可以治療，而很多酒糟問題會與蠕形蟎蟲過多的狀況一同發生，而這兩種問題的治療方向也不同，需要醫師實際診斷、治療。

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不想臉上出現蟲蟲危機，個人與環境衛生都要留意。吳易儒提出5大保養之道：

1. 保持良好的臉部衛生習慣。

2. 避免使用過於油膩的護膚品。

3. 定期清洗枕頭套和毛巾。

4. 均衡飲食，增強免疫力。

5. 避免長時間待在高溫高濕環境。



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