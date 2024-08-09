濕疹丨壓力過大容易誘發皮膚病！4招調適壓力從焦慮情緒跳脫出來

2018年香港一名濕疹女患者，因承受不住濕疹帶來的長年困擾，失控殺害雙親後自殺，這起倫常慘案發生後，大家才意識到濕疹患者承受的社會壓力。



1年後香港過敏協會，訪問超過300位濕疹患者，9成表示因濕疹而持續3個月出現負面情緒，感到煩燥、無助及憂慮，6成因濕疹影響到睡眠，1成5因情緒困擾出現自殺念頭。

4招調適壓力（按圖👇👇👇）

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壓力引起發炎 容易誘發皮膚病

台灣身心精神科醫師楊孟達表示，皮膚病的成因很多，長期的壓力、情緒困擾都是常見的因素之一，有人會臉紅害羞，有些人壓力一大會起雞皮疙瘩，有些人壓力來了臉上冒出很多青春痘，有些人甚至會掉髮，「壓力造成皮膚的問題是很常見的，從國外到台灣皮膚醫學已經增加了一塊壓力管理」。

醫學上已經確定壓力容易引起發炎，影響腸道或出現掉髮。楊孟達強調，壓力對皮膚影響很大，皮膚科醫師發現壓力會導致皮疹、腫脹和發紅、痤瘡、牛皮癬、濕疹和酒糟鼻等皮膚疾病。

英國皮膚科醫生Dustin Portela博士曾說，「當我們感到焦慮或壓力時，體內的皮質醇水平會升高，導致許多代謝效應，這意味著我們在精神上感受到的壓力，是會在身體上表現出來。」

楊孟達舉例，年輕女孩由於常掉髮造成心理壓力，當髮量問題獲得改善壓力就會減輕；有些人的皮膚老是紅腫過敏，不斷抓癢後就會有色素沉著；脂漏性皮膚炎的人，由於膚況不好，甚至連頭皮狀況都不好，心情沉重，「皮膚癢看起來是小事，如果皮膚整天發癢，難免心浮氣躁，沒辦法好好跟人說話，影響人際造成困擾」，皮膚問題如果改善，相對減輕壓力，減少惡性循環。

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壓力引發皮膚發炎 陷入惡性循環

「身心一體，心敏感、身體也敏感。」楊孟達說明，身體的敏感最容易從皮膚察覺，濕疹最常見的原因是壓力，人在承受過大的壓力時，身體會採取一些方式自保，當壓力反應啟動時，壓力荷爾蒙就會增加，破壞免疫系統，引起像是濕疹等發炎反應。

有些濕疹患者會「以痛止癢」，因為痛感來了癢感就不見了，但可能抓出傷口，有些患者甚至會抓到整個流血，產生有疤痕，甚至色素沉澱，影響外觀，許多民眾看到症狀較嚴重的濕疹患者時，常會誤以為是傳染病而避之唯恐不及，又造成患者心中更大的陰影。

乾癬患者身上出現一層層的銀白色皮屑，從頭皮、手臂、軀幹及下肢都有大大小小的紅色脫屑斑塊，偶爾搔抓就會如雪花紛飛般落下，在社交上會遇到很多的困難，容易被排擠，一般人也不知道怎麼跟病患相處。

異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎很多也跟壓力有關，身體狀況對病人而言又會造成另一個壓力源，再加重其壓力反應，陷入惡性循環。

楊孟達說，壓力可能是心理的，如原生家庭、人際關係或工作問題；也可能與身體有關，如失眠、疲倦、勞累；也與生活方式有關，如喝濃茶、喝咖啡或喝酒，壓力會導致皮膚病，但也可能患有皮膚病，而壓力很大。

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4招調適壓力

楊孟達提供調適壓力的原則與方法：

1. 面對壓力

愈在乎壓力就愈大，了解壓力源，才能從焦慮的情緒中跳脫出來，建議與心理師、醫生，或跟好朋友建立定期溝通的管道，談談感受，聽聽別人的意見，心情也會隨之開朗。

2. 運動

運動有助於減輕壓力，慢跑、游泳或騎腳踏車，促進血液循環，讓全身肌肉鬆弛、緩解緊張。

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3. 安排休閒

出遊或安排喜歡做的事情，如看小說繪本或漫畫、看電影、到公園散步、逛街、唱歌等。

4. 減輕負面念頭

敏感的人對事情容易負面解讀，建議做正面的改變或是正向的思維，不要因為敏感而帶來更多的壓力。

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