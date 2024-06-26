癌症｜指甲紅腫疼痛、傷口老是好不了？醫提醒：小心可能是皮膚癌

指甲如果看起來怪怪的或有紅腫疼痛等症狀，大部分常見的狀況是灰指甲、甲溝炎等，但實際上指甲的問題也可能是皮膚腫瘤造成的。



有1位76歲的陳先生右手食指指甲有疼痛腫脹狀況已反覆有數個月，至台灣國泰綜合醫院皮膚科求診發現有甲溝炎的狀況，但擦藥後只有部分改善，因此醫師懷疑有其他原因造成甲溝炎，於是安排切片檢查，最後診斷為甲床鱗狀細胞癌，後續接受手術確認完整切除因而無須進行截肢，術後恢復良好。

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甲床鱗狀細胞癌 是指甲最常見的惡性腫瘤

台灣國泰綜合醫院皮膚科主治醫師楊雅棠指出，甲床鱗狀細胞癌是一種指甲最常見的惡性腫瘤，好發於中老年男性，手指又比腳趾更為常見，目前致病原因發現與人類乳突病毒感染、慢性輻射暴露、慢性砷中毒等危險因子有關，相較於一般皮膚的鱗狀細胞癌局部侵犯的進展較為快速，但極少發生遠端轉移。

楊雅棠說明，臨床症狀包括腫瘤造成的指甲異常或慢性無法癒合的傷口，因症狀表現常會與其他良性疾病如甲溝炎、灰指甲、病毒疣等非常類似，因此若是發現指甲異常或傷口久不癒合，一定要提高警覺，及早就醫。

8種常見癌症早期警號（按圖看清👇👇👇）

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良性與惡性皮膚腫瘤 也會發生在甲床及甲周

甲床鱗狀細胞癌的治療以為外科手術為主，若腫瘤侵犯深度不深，尚未侵犯到骨頭，可用莫氏手術（局部麻醉下，分層清除皮膚癌病灶）或其他完整切除方式搭配冷凍切片確認惡性細胞切除乾淨，之後根據切除範圍而採用局部皮瓣重建、植皮重建或是2級癒合的方式照顧傷口。若是到了較晚期腫瘤已侵犯骨頭，則需要採用手指截肢手術。

▼哪些因素容易導致皮膚癌？（按圖看清👇👇👇）

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台灣楊雅棠醫師提醒，指甲也是全身皮膚系統的一部分，除可能發生大家常聽到的甲溝炎、灰指甲等狀況，各類良性與惡性皮膚腫瘤都有可能發生在甲床及甲周皮膚，一般民眾常難以區分箇中差異。一旦發現皮膚傷口久久不癒或指甲病灶，建議找皮膚科醫師進行評估，及早診斷，及早治療。

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