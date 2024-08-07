防曬｜紫外線傷皮膚！防曬乳不只防曬黑曬傷　關鍵避免皮膚病變

俗話說「一白遮三醜」，今年特別炎熱，曝曬於陽光下，只要時間一長，常感受到皮膚灼熱刺痛，但對於愛美人士來說，更怕曬黑。



台灣台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠提醒，長期接觸紫外線，可能導致曬傷，還會出現黑斑、老人斑、皮膚老化、增加皺紋，還會提高皮膚癌風險，民眾務必做好防曬措施。

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遵守防曬3秘訣 防曬乳要能抵抗UVA及UVB

為避免肌膚曬黑、曬傷，食藥署提出防曬3秘訣：

1.「要避」：避免在上午10點至下午3點之間，曝露在陽光下。

2.「要擦」：塗抹適當防曬化粧品，以防止肌膚曬黑或曬傷。

3.「要遮」：搭配物理性防護，適時撐陽傘、戴寬邊帽、戴太陽眼鏡、穿長袖衣服。



如何挑選防曬產品？黃毓惠表示，先認識主要紫外線，並找出相對應的防曬標示，選擇適合的防曬係數。

▸長波紫外光（UVA）容易讓皮膚曬黑，變老、產生皮膚癌。如果為日系防曬品，對於UVA防護力，常標示「PA+」，+如果愈多，保護力愈好。歐系防曬品則以「PPD」係數呈現，例如2、4、6、8等。



▸短波紫外光（UVB）則容易使皮膚曬傷， 防禦UVB的產品常以防曬係數（SPF來）標示。



黃毓惠指出，最好選擇可以同時抵禦長波紫外光（UVA）、短波紫外光（UVB）的防曬產品。

6種防曬食物：（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

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外出只塗防曬乳就好？ 備好帽子、陽傘也很重要

至於如何選擇適合自己的防曬係數？ 美國皮膚科醫學會建議：

1. 室內工作的上班族，不會流汗或曝曬於陽光：建議使用PPD4（PA++）和SPF15產品。2. 從事戶外活動，或皮膚較為白皙者：建議選擇SPF30以上和PPD8（PA+++）以上產品。



黃毓惠表示，擦抹防曬乳時，一定要足量，如使用的防曬產品不是防水型，容易流失，因此，必須定期補擦。再者，擦抹防曬乳之後，還應該戴帽子、撐陽傘、穿長袖涼感衣，提高防曬效果。

12個日常生活常犯小錯誤（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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台灣食藥署提醒，如在陽光下活動，建議使用防曬係數較高、具紫外線UVA防護功能的產品，每隔2至3小時，或用毛巾擦拭過肌膚後，就需補擦足量的防曬劑；如果戲水，建議使用標示具防水功能的產品，強化自身陽光防護，減少曬黑或曬傷的可能性。

如果在正常或合理使用防曬化妝品後，肌膚出現不適，請及早接受診療，就醫時請攜帶使用的防曬化粧品（包含產品全成分標示），並告知醫師自身日常生活情形、是否口服或外用藥品。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】