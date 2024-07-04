護膚｜長期使用電子產品加速眼周老化？眼周問題依症狀分4狀況

眼睛是靈魂之窗，但隨著年紀增長、肌膚老化，再加上眼周肌膚較薄，皮下組織慢慢流失，使得歲月痕跡更容易從眼周透露；或是長期使用電子產品，又沒有適度休息、保養，導致眼周出現黑眼圈、細紋，甚至是凹陷或淚溝、眼袋等狀況。



不但讓整個人失去光彩，同時也會產生自信心下降和焦慮感，因此，如何改善眼周問題顯得非常重要。

眼袋4大類型（按圖👇👇👇）

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眼周問題依症狀可分為 色、紋、凹、凸4種狀況

台灣安瑟美皮膚科診所院長鄭惠文醫師表示，病患因眼周困擾來門診求醫，根據症狀主要分為色、紋、凹、凸4種狀況。詳細解析如下：

▸「色」：就是常聽到的黑眼圈。



▸「紋」：則是因為平時表情比較豐富，加上長期過度使用手機、電腦等電子產品，或熬夜等不良生活型態，若沒有好好保養，就會造成眼周提早老化，產生細紋或皺紋，剛開始是動態皺紋，時間久了，就會變成靜態細紋。



▸「凹」：由於眼周皮膚較薄，隨年紀增長，皮下組織如膠原蛋白逐漸流失，進而產生眼眶凹陷或是淚溝。



▸「凸」：指的是是眼袋，會隨著年紀增長出現，年輕族群則是因先天性脂肪墊凸出，就會發生眼袋的狀況。



台灣鄭惠文醫師進一步解釋，以黑眼圈來說，通常是透過色素性雷射輔助來淡化黑色素，但若出現皺紋，比如說像初期單純的動態皺紋，可透過肉毒桿菌來解決，一旦進入較深的紋路時，像是白紙經過反覆摺疊產生凹陷的摺痕時，必須靠補充讓膠原蛋白增生的產品來幫忙，例如填充劑或刺激皮膚增生的物質。舉例來說，初期階段淺3D的凹陷，可以利用富含生長因子的PLT凍晶，去刺激皮下組織增生，幫助撫平細紋；不過，當進展到深3D階段時，就只能靠進階版，例如玻尿酸這類填充物來幫忙了。

改善眼尾下垂方法（按圖看清👇👇👇）

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電子產品的普及 導致眼周老化現象出現年輕化趨勢

台灣鄭惠文醫師指出，近幾年來，由於電子產品的普及，眼周老化的現象越來越年輕化，有些人因為眼周問題來就醫，並不想一開始就使用玻尿酸，除了擔心不自然之外，也害怕其衍生的風險問題。

此時，也可透過PLT凍晶來改善像是細紋、初階淺3D凹陷狀態時，除了可以幫助刺激膠原蛋白增生，也不必擔心副作用。

PLT凍晶是高濃度的血小板，所謂血小板是當人體受傷時，負責幫助傷口癒合的重要角色，因此，其中富含許多生長因子。

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PLT凍晶可依療程需求客製化 術後保養加強保濕是重點

台灣鄭惠文醫師說明，PLT凍晶的好處是只要1次抽血，再送到專利實驗室後就可以做成10至20瓶的凍晶粉末，而且每瓶都有濃度標示，因此，可以根據每個人不同狀態與需求客製化治療計畫，並能精確預估治療效果。

台灣鄭惠文醫師補充提到，PLT凍晶還能用在雷射術後的保養，殘留在瓶身的凍晶粉末可稀釋，並利用導入的方式來加強雷射術後傷口修復，也可加速紅腫熱痛的恢復速度。更重要的是，加強保濕仍是術後保養的重點，使術後恢復更加完美。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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