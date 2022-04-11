女性健康｜乳癌怎麼預防？醫生教3個步驟自我檢查乳房健康、硬塊

乳癌是台灣人女性癌症首位，如何預防乳癌呢？江坤俊教你3步驟乳房自我檢查，如果乳房硬塊不會動、也不會痛，很有可能是乳癌；若是乳房纖維腺瘤長太快、會痛，也有可能是乳癌。



台灣敏盛醫院研究副院長江坤俊指出，預防乳癌要從自我檢查做起，建議檢查時間為月經結束後第10天，此時乳房比較不腫脹，提供3步驟乳房自我檢查：

3步驟乳房自我檢查（按圖👇👇👇）

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❶乳房左右是否對稱

乳癌會造成組織變形，突然出現乳頭下移、凹陷要注意。

❷乳房是否有硬塊

用手觸摸乳房是否有硬塊，檢查乳房千萬不能用抓的，用手指按壓才是正確方式，建議平躺床上，一手放於頭底下，另一手檢查乳房，以畫圓方式由內到外或由外到內都可以，尤其乳癌好發乳房的外上側，也要記得檢查腋下淋巴結。

❸擠壓乳頭是否有不正常分泌物

乳頭正常分泌物顏色是清澈、淡黃色，如果擠壓分泌物顏色是淡紅色、暗紅色，代表帶有血絲，建議就醫檢查。

乳房硬塊是乳癌嗎？

江坤俊表示，常見的乳房硬塊為纖維腺瘤、囊腫水泡、化膿及乳癌。乳房硬塊摸起來表面平滑、可滑動，通常是良性的纖維腺瘤、囊腫水泡，一般來說，纖維腺瘤癌化成乳癌機率為十萬分之11，機率相當低。

如果纖維腺瘤成長速度快，3個月內從1公分變成1.8公分建議切除，或是纖維腺瘤的形狀不規則、有疼痛感，也都建議切除。

化膿及乳癌比較難區分，化膿的症狀通常是紅腫熱痛；乳癌的特性是硬塊不會動、不會痛，但也有發炎性乳癌，症狀類似乳腺炎卻是癌症。

乳癌家族史40歲以上 每2年一次乳房攝影檢查

江坤俊提醒，乳癌原位癌其實摸不到，建議40歲以上、有乳癌家族史者，每2年接受一次乳房攝影檢查，一般人45~69歲以上每2年一次。

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