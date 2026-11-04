Ella陳嘉樺演唱會盡展fit爆身材　超慢跑+吃白飯養生減肥法全解析

陳嘉樺（Ella）正舉辦個人第二次巡迴演唱會《It's Me 艾拉主意巡迴演唱會》，在舞台上展現自信魅力與活力滿滿的超強能量。除了震撼的舞台表現外，她那緊緻零贅肉、線條分明的優雅身材更是令人讚歎。事實上，Ella 過去也曾陷入減肥迷思，甚至因長期只吃生冷沙拉與雞胸肉導致體質偏寒、濕氣滯留而陷入水腫與代謝不佳的困境，後來她透過中醫師與專業運動教練指導，建立了一套注重養生與代謝健康的日常減肥法，才成功雕塑出如今不復胖的理想體態，現在就看看她的健康瘦身秘訣吧。



IG: @him_ella0618

擺脫盲目控糖迷思：「吃白飯」去濕氣、減水腫

對於大部分減重族群來說，精緻澱粉往往被視為體重的敵人。然而，Ella 曾在諮詢中醫師後發現，自己因為長期食用過度生冷的減肥餐（如冰沙拉），造成體質虛寒、體內濕氣無法順暢排出，水腫問題反讓體態顯得臃腫。中醫師提醒，很多人誤以為減重就是「吃越少越好」，但過度節食與單一飲食，反而可能帶來反效果。香港中文大學肝臟護理中心亦曾發帖文指出，減肥反而要吃飯，長時間攝取極少熱量，體重雖然短期下降，但掉得多的是肌肉，身體變得虛弱，少少熱量就可能回升脂肪，這種方式不但不健康，也難以長久維持。

在中醫師的指導下，她開始恢復「吃白飯」的養生減肥法：

主食以原型食物為主：運動前要吃好， 可搭配適量白飯，並配合熱炒蔬菜與優質蛋白質，沒有特意戒掉澱粉、碳水化合物的必要，重點是攝取身體所需的足夠營養。白飯能為身體補充足夠的陽氣與熱量，幫助體內濕氣與水分代謝，結果反而讓她輕鬆甩掉 3 公斤水腫與贅肉。

避開生冷食物與手搖飲： 戒掉所有冰品與含糖手搖飲料，手搖飲料糖分較高，長期攝取容易增加肥胖、脂肪肝、高血壓及痛風等慢性病風險。 常吃生冷阻礙氣血運行，易造成基礎體溫下降、腹瀉、經痛加劇、鼻過敏發作或體內濕氣增加。

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綠拿鐵與花椰菜米：積極瘦身期的清爽代餐

當處於演唱會準備期或需要更精緻的線條時，Ella 會在飲食中靈活加入高纖低卡的調整選搭：

獨門高纖「綠拿鐵」： 將蘋果、鳳梨、青江菜、花椰菜、檸檬搭配豆奶與少量堅果（有時亦會添加益生菌）打成高纖植物奶昔。這款綠拿鐵富含膳食纖維與抗氧化成分，她常用來取代其中一餐，幫助促進腸道蠕動並維持肌膚亮澤。

替代主食「花椰菜米」： 在需要進一步控糖或降低熱量時，她會將部分白飯替換為低卡高纖的花椰菜米，在享受滿滿飽足感的同時維持高效率的熱量赤字。

養成「隨時在動」的日常習慣：超慢跑＋腹肌鍛鍊

除了飲食調整，Ella 的運動主張不在於「短時間極端高強度」，而是將運動輕鬆融入日常生活，培養出可持續的高代謝體質：

1. 受父親啟發愛上「超慢跑」

受到父親親身實踐超慢跑改善體態的激勵，Ella 養成超慢跑的習慣。超慢跑的特點是步頻穩定、心率適中且對膝蓋負擔較低，在輕鬆舒壓的過程中持續燃燒熱量。

2. 每周到健身房鍛鍊

除了靠超慢跑維持有氧代謝，Ella 也非常推崇在健身房進行扎實的重量訓練。對於演唱會上需要駕馭各種高難度造型與高強度舞蹈的她來說，擁有緊緻無贅肉的線條比單純追求體重數字更為重要。因此，她每週都會固定安排時間上健身房，並重點訓練「腹部核心」與「手臂背部線條」。

IG: @him_ella0618

雕塑迷人腹肌與緊緻核心： 為了在舞台上展現平坦無贅肉的腹部線條，Ella 在健身房會針對核心肌群進行多角度的訓練（如棒式、懸吊抬腿、捲腹與仰臥交替踏車等）。強健的核心不僅能塑造出好看的腰腹線條，更能提供她在舞台上高歌與長時間唱跳時所需的強大發力支撐。

精準告別掰掰肉，打造優雅手臂與上背線條： 針對許多女性最困擾的手臂鬆弛問題，她透過啞鈴划船、滑輪下拉、滑輪三頭肌下壓以及彈力帶拉伸等動作，著重強化手臂後側與上背部的肌肉。這樣不僅能有效告別掰掰肉、修飾手臂輪廓，更能改善現代人常見的駝背與圓肩，練出俐落的直角肩與緊緻背影，讓她在穿著無袖或露背舞台服裝時隨時展現零死角美感。

IG: @him_ella0618

3. 多元搭配：啞鈴/彈力帶練背、瑜伽與跳舞

為了塑造勻稱緊緻的線條（特別是改善手臂與背部線條），Ella 在空檔時間會順便搭配啞鈴與彈力帶進行背部拉伸與上肢訓練；平時亦會搭配跳舞、核心訓練（如登山者式）與瑜伽，讓運動充滿趣味的同時，全方位打造強韌且線條美好的健美體態。

從早期迷信極端節食到如今注重體內濕氣代謝、規律慢跑與均衡原型飲食，陳嘉樺 Ella 用自身經驗證明：瘦身從來不需要告別美味與澱粉，關鍵在於找到適合自己體質的飲食節奏與可持續的運動習慣。在《It's Me 艾拉主意巡迴演唱會》的舞台上，她展現的不僅是頂級藝人的魅力，更是越活越年輕的健康體態！