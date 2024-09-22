類更年期｜Ella陳嘉樺竟然快停經？醫揭熱潮紅症狀不準要做1檢查

台灣藝人Ella（陳嘉樺）熱情洋溢，經常給人「充滿活力」的感覺，不料她早前（４月份）在出席活動採訪時提到，年僅42歲的她已出現更年期前兆，並自覺有2大症狀，因此求助中醫調理。醫師提醒，因為現代人壓力大，早發性停經的女性確實頗常見，但其實也要注意是否是因為過度減肥、壓力大等引起「類更年期」症狀。



Ella是在受訪時有人提問長輩有沒有「催生第二個寶寶」時，透露她前陣子月經不規律，甚至晚上睡覺也出現盜汗的情況而去就醫，據她的中醫師表示她的情況有點像是「更年期前兆」，所以並沒有考慮到生二寶的問題。

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早發性停經的定義與症狀

Ella的這兩種症狀，就代表有早發性停經的可能嗎？台灣嘉義大林慈濟醫院婦產科醫師嚴嘉琪表示，在醫學上定義「早發性停經」是在40歲以前就停經，而且完全超過一年以上沒有來月經，並經荷爾蒙檢查確定是進入更年期的狀態，才叫作早發性停經。

而在40到45歲中間停經確實也是比較早一點，但這還並不算是真正的早發性停經。嚴嘉琪指出，台灣女性平均停經的年紀大概在45到50歲之間，50歲前後是比較常見的更年期年齡。

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壓力大、減肥過度小心「類更年期」

針對Ella在42歲就開始有一些更年期的症狀，嚴嘉琪認為這個時候要先確定是真的已經是更年期，還是類更年期。她解釋，在現代生活壓力大的狀態下，可能會因為壓力、睡眠不足或過度減重等營養狀態不良，導致荷爾蒙分泌受到影響，出現類似更年期的狀態，稱為「下視丘停經」。

下視丘停經並不是早發性停經或真正進入更年期，而是因為荷爾蒙不協調造成的，是可逆的情況。透過調整飲食、增加體重、避免體脂肪過低影響荷爾蒙分泌，並且減輕壓力、維持正常作息等方式，是可以恢復排卵和正常荷爾蒙水平的。

真正進入更年期的狀況

相對地，如果是真的進入更年期，卵巢功能已經完全在衰減，這是不可逆的狀態。嚴嘉琪表示，卵巢的功能從一出生就注定，每個人消耗卵巢功能的速度不同，會在不同時間進入更年期。臨床上發現有些人的生活型態、或罹患慢性病、自體免疫疾病或基因染色體異常等因素，可能導致卵巢消耗速度較快，更年期時間就會提前。這類型的病人才是真正需要補充荷爾蒙的。

為什麼更年期減肥這麼難瘦？（按圖看清👇👇👇）

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荷爾蒙治療的時機與期程

對於40歲以前停經的早發性停經患者，嚴嘉琪強調這類族群一定要做荷爾蒙治療，否則發生骨鬆症和心血管疾病的風險非常高，而且通常是不可逆的狀態。

至於40到45歲的患者，要先確定是屬於不可逆的更年期狀態，還是可逆的下視丘停經。如果是後者，可以先調整生活作息和飲食習慣，觀察半年到一年，如果還是沒有恢復正常月經，再考慮荷爾蒙介入。不過，如果有明顯更年期症狀已經影響生活品質，在調整生活型態的同時，就可以給予荷爾蒙補充。

「有不適症狀」即可補充荷爾蒙

嚴嘉琪進一步說明，更年期要補充荷爾蒙與症狀有很大關係。即使還有月經，但月經週期縮短，或出現熱潮紅、盜汗等症狀，就需要補充荷爾蒙。並不需要等到抽血檢查雌激素濃度很低才補充，因為每個人對雌激素的適應力不同。有些人雌激素濃度很低卻不會有不舒服的症狀，有些人雌激素濃度只是稍低就已經感到不舒服。因此，是以症狀來決定是否需要補充荷爾蒙。

補充荷爾蒙的期程則要看是屬於可逆還是不可逆的情況。如果是不可逆的真正更年期，可以補充到完全停經後再多補5、6年，以預防骨質疏鬆。如果是可逆的情況，則補充到月經恢復正常即可考慮停藥，並觀察症狀是否復發。

中醫師：月經周期變短 就要注意

台灣中醫師鄒瑋倫表示，從中醫觀念上，一般認為愈晚停經且經血愈鮮豔是比較好的，一般認為停經年齡在48至54、55歲是最理想的。

鄒瑋倫指出，可以從月經周期評估是否有提早老化現象。她表示，中醫認為，月經周期愈長表示體質偏向少女，如果月經每28至30天來一次代表還年輕。相對地，如果月經週期少於28天，可能傾向於「歐巴桑（中老年婦女）」。

因此，如果月經周期縮短到21至26天，建議就可以開始調理。不過，如果月經周期比較長，如38至41天內還不需要擔心，中醫認定這是屬於年輕人的周期。但如果經常兩三個月都不來月經，也不太正常，需要調理。

睡眠品質不佳、睡到一半熱醒 並不一定是更年期徵兆

鄒瑋倫提醒，臨床上常見很多人認為半夜會熱醒、冒汗就是熱潮紅和更年期前期。但其實在中醫及婦產科醫師的研討會中，有婦產科醫師指出，很多人睡覺時冷氣溫度太高，半夜睡到一半因為沒有翻身、維持同一姿勢，睡久了受到壓迫，就可能像Ella一樣容易熱醒。如果將冷氣調低1、2度，加上使用涼感被，可能有半數以上的人會改善，不必用藥。

身體缺鐵會出現8大症狀（按下圖看清👇👇👇）

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生活中的2加法2減法調理防提早老化

鄒瑋倫建議，如果月經週期真的變短、有提早更年期現象需要調理，可以用生活中的「2加法2減法」。2個加法是多運動、多睡覺；2個減法則是少生氣、少上火。

透過改變積極奮鬥、往前衝的個性，讓身體休息，維持情緒穩定，避免壓力過大、飲食控制過度、睡眠不足等，都會影響荷爾蒙分泌。

維持適當體脂肪有助月經順暢

鄒瑋倫也提到，Ella近年來勤於身材管理，可能會有瘦過頭及體脂肪太低的情況，容易讓肺氣虛掉，由於肺主一身之正氣，女性體脂太低月經也容易罷工，建議女性減重不能太激烈，也不要一昧要求降低體脂肪，否則製造荷爾蒙的能量不足而不來月經。

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中藥調理更年期症狀

在中藥調理方面，鄒瑋倫建議可以用中藥來輔助2加法和2減法。例如在「多睡覺」方面，可用玉竹、黃精等幫助睡眠，而補充肉蓯蓉、補骨脂等則有助增加運動活力。

想要少生氣，可多用浮小麥等藥材，可降低心情不悅。少上火要注意不要吃甜食、喝含糖飲料，另外可飲用有助清肺熱的「木蝴蝶」又稱「故紙花」，清熱潤肺的「羅漢果」或「仙草」，有助排除體內濕氣、降火氣。仙草內含的果膠還能降血壓、穩定血糖，也能養顏美容與紓緩情緒，或是飲用「四方草茶」也有助減少上火的效果。

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