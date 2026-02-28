44歲ELLA保持零贅肉體態減肥神招　靠「1動作」即收副乳變天鵝臂

44歲的ELLA陳嘉樺狀態好到逆天，最近在IG分享一系列代言美照，她穿上白色禮服展現零贅肉手臂和緊實美背，氣質優雅又帶點性感，完全看不出歲月痕跡，想知道她如何養成這種女神體態，關鍵就在「超慢跑搭配小技巧」，連副乳也能偷偷改善。



ELLA 2個減肥神招，零贅肉、消副乳。（him_ella0618@IG；01製圖）

ELLA終極減肥法！保持身體隨時在動

ELLA常常提醒自己不要久坐，她覺得坐太久對身體循環超不友好，不管是工作空檔還是出差等待，她都會想辦法站起來動一動，有次飛機延誤六小時，她也沒閒著，直接在飛機上拉伸伸展，讓身體保持活動，這種小習慣累積起來，就能避免贅肉默默出現。

ELLA靠超慢跑養成零贅肉體質

她最愛的運動就是超慢跑，速度慢卻能持續燃燒熱量，也比較容易融入日常生活，不需要太激烈的衝刺或器材，但卻能培養穩定運動習慣，重點是超慢跑過程中身體能放鬆，心情也跟著舒壓，長期下來不只體態更輕盈，線條也會變得自然順暢。

超慢跑+啞鈴W伸展，副乳不見了

ELLA還會在超慢跑的時候拿小啞鈴做W型伸展，這個動作專攻腋下線條，能有效緊實副乳和手臂線條，很適合女生一起練習，加入一點點重量訓練，身形就能更挺更美，不只是瘦而已，而是養成零贅肉又有線條感的身材。

