護唇｜雪梨可解嘴唇長期乾裂甩皮?每日5分鐘即可淡化唇紋改善暗沉

現代女生對於自己身上每吋肌膚都相當重視，不止臉部肌膚、體型、手部、腳部、頭髮，就連小小的唇部保養也相當重要，特別是近日天氣轉寒，不少人會使用暖爐或暖風機，空氣變得更乾燥，令可以曝露年齡秘密的唇紋統統現形！除了濕度下降，還有什麼原因導致唇乾？透過改善日常小習慣可以如何淡化唇炆？中醫角度又認為可以透過什麼食物滋潤雙唇？



近日天氣轉寒，不少人會使用暖爐或暖風機，空氣變得更乾燥，令可以曝露年齡秘密的唇紋統統現形！（Gettyimages／視覺中國）

形成唇部乾燥及產生唇紋的原因

有些人每當轉季，唇部就特別乾燥，甚至有脫皮的情況，究竟為什麼？其實嘴唇不同於身體其他皮膚，它屬於黏膜組織，沒有毛孔、皮脂腺及汗腺在內，因此難以鎖住水份，容易變得乾燥；如遇上飲水不足時，缺乏水分的補充會使嘴唇的黏膜容易乾燥。加上唇部的角質層很薄，容易受紫外線的影響而增生唇紋，而雙唇亦會隨年齡增長老化變得乾扁，讓唇紋變深。

多喝水可令唇部保持充分的水份外，更減少舔嘴唇的行為。 (《繼承者們》劇照)

除了外在環境因素，抽煙也會令唇紋增生，主要是尼古丁會令血管收縮，無法運送肌膚所需的水分或養分，無法製造及傳送充足的膠原蛋白到唇部。而且香煙會破壞維他命C，使得唇部變得鬆弛並使唇紋加深。

除內在保養唇部外，紫外線亦會令唇色變得暗沉無光，所以選用有防曬度數的唇部產品是必須的。(yirage@UNSPLASH)

改善唇部從日常護理做起

如果是因缺水產生的唇紋可以透過加強保濕而淡化，中醫認為嘴唇乾燥是由於體內乾涸所致，例如睡眠不足、飲食不定時就會令脾臟變虛，從而令嘴唇乾裂這項表徵出現。除了可以多喝水，還應多吃雪耳、茄子、紅豆、雪梨、百合、芝麻等滋陰潤燥的食物。而很多人都有的小習慣：舔或咬嘴唇或是用手撕唇部的死皮，都是讓唇部更加乾燥的元兇，所以必須先從戒掉這些壞習慣。

唇部的水分流失率比臉部高出3倍，很容易出現唇紋﹑死皮囤積的情況。(bag.of.sweets instagram)

紫外線其實不只於陽光強烈或盛夏才會存在，即使陰天、雨天或冬天都會有紫外線照射，需塗抹具有UV防曬效果的護唇膏，才可徹底保護唇部不受到紫外線傷害。此外在作唇部彩妝前，應使用護唇膏打底。既能避免會色素沉澱、讓唇色變暗沉的化妝品刺激唇部，也可預防乾燥。當非常在意唇部乾燥時，可於晚間洗澡後或睡前，使用唇膜、唇部去角質產品，去除老化角質層及加強保濕保養，才能讓嘴唇光滑柔嫩，告別暗沉。

▼唇部護理Ｑ＆Ａ▼