長時間在冷氣環境下工作的女性，必定深深明白乾燥皮膚的困擾，不論喝多少杯水亦都無補於事。即使現在因疫情緣故，較多人在家工作，但秋冬季節濕度下降，皮膚內外乾燥程度只會加劇。皮膚的水分被抽乾，除了容易顯得緊繃、暗啞外，更可能造成泛紅、痕癢不適，甚至龜裂脫皮的問題。只要做對四件事，即可輕鬆踢走上述煩惱；平日更可多飲潤肺湯水，由內而外補濕潤燥。



長時間在冷氣環境下工作，皮膚容易變得乾燥。（Icons8 Team／Unsplash）

如果你的皮膚表面是毛孔細小、皮脂分泌較少、缺少光澤，並容易產生皺紋，那你很可能就是乾燥肌！因為這種膚質人士的角質層沉積增厚而導致保水度較差，不能有效地鎖緊水分，使肌膚缺少光澤，並容易產生皺紋。除此之外，以下五個原因都會加劇皮膚乾燥：

年齡增長



年紀越來越大，皮膚開始老化，其屏障作用及保濕功能會逐漸降低，引致乾燥的情況。

季節變化



當天氣變得寒冷時，皮膚表面溫度較低，減少皮脂及汗液的分泌量。皮脂膜變薄，會使保護屏障的功能下降。而皮膚在過度曝曬的情況下，表皮細胞會受損，令到角質層增厚、皮膚無法鎖水而失去彈性、形成乾燥、龜裂的問題。如不加以處理，肌膚便可能出現習慣性乾燥的狀況。

不良生活習慣



快速減肥、睡眠不足及吸煙酗酒等情況都會對身體的新陳代謝有負面影響，血液循環一旦變差，而肌膚就容易失去活力，繼而產生乾燥與粗糙的現象。

過度清潔



肌膚的外層稱為角質層，而角質層的外面亦覆蓋著一層透薄的天然保護膜，皮脂膜可以為皮膚築起屏障，有鎖緊水分、抗菌防感染的作用。一旦清潔過度，破壞皮脂膜，皮脂的分泌能力下降，便會變得乾燥缺水。

潔臉產品在弱酸到弱鹼範圍都可安心使用，重點是不要「過度清潔」。（VCG）

洗澡的水溫太熱



冬天天氣寒冷，洗澡時自然會把水溫愈調愈熱。但水溫過熱或沐浴時間太長，會刺激皮膚，同時沖走皮膚的油分。缺油缺水，皮膚會越來越乾燥，甚至是癢痕脫皮。所以即使再冷，水溫切勿超過35-40攝氏度，洗澡時間不可多於15分鐘。

洗澡水溫切勿超過35-40攝氏度，洗澡時間不可多於15分鐘。（Getty Images/VCG）

特別是患有濕疹的人士，肌膚本身已缺少天然油脂，屏障功能較弱，如以溫度過高的熱水沐浴，皮膚情況會更差。

四大急救方法 修護乾燥皮膚

找出了五個造成乾肌的兇手，便要對症下藥。其實只要多注意以下四個生活小習慣，就可踢走皮膚乾燥的問題，恢復白滑美肌！

選擇正確保養品



由於肌膚的水分已被蒸發，補水變得至關重要。選擇含有玻尿酸、甘油、維他命B5等成分的護膚品，其保濕度較高，可提高皮膚含水量，改善皮膚老化與乾燥的問題。而含有維他命C、E等成分的面霜，塗抹以後能令肌膚變得更加白皙、滋潤和有光澤。同時應使用適當的防曬產品，及減少暴曬，避免過量的紫外線直接傷害皮膚而更乾燥。

洗澡後立即搽護膚膏



除了臉部外，嘴唇和手腳都是身體最容易乾燥的部分，必須好好保養！把握清潔後的「黃金五分鐘」，皮膚的水份指數為最高時，塗上潤膚乳，有助保濕。如果肌膚特別乾燥的人士，因皮脂腺功能不足，肌膚容易出現泛紅，最好用油性高的產品把皮膚密封，降低水分流失的機會。在嘴唇方面，睡前可厚敷一層凡士林或潤唇膏，隔天起床後， 唇部便會變得光滑水潤。

▼潤膚膏使用須知▼

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改變洗臉／沐浴習慣



經常使用香皂，清潔劑或沐浴乳，會洗走你肌膚的天然油分，無法鎖水。試著減少洗臉的次數，每日二次已足夠，晚間能夠使用洗面乳，早上使用溫水清潔即可。淋浴時，應將時間控制在十分鐘內。並且浴後用毛巾輕輕把身體多餘水分拍走，不必完全擦乾。避免流失水分，導致皮膚乾燥。

補充足夠水份



當身體脫水的時候，基底層的水分亦會大幅下降，整個人乾上加乾、皮膚也會失去彈性，出現皺紋。(bindlebottle@unsplash)

在一般情況下，人皮膚的基底層含水量大概是 70% 。當身體脫水的時候，基底層的水分亦會大幅下降，整個人乾上加乾、皮膚也會失去彈性，出現皺紋。所以，每日光靠塗護膚品還是不夠，還要及時補充水分，讓基底層的水分維持在正常水平。除了多喝水，促進身體血液循環，加速新陳代謝外，中醫《本草綱目拾遺》提到「南沙參功同於北沙參而力稍遜」，因此秋冬煲湯時使用北沙參與玉竹，可加強養陰潤燥、清肺熱。此外，中醫認為肺與大腸相表裡，肺主皮毛，因此肺部有足夠的滋潤便可止咳，潤腸通便，當人體的水份增加，皮膚自然更有光澤。

做足保濕工作，好好鎖住水分，乾燥肌問題自然輕鬆解決。若皮膚乾燥的情況持續，任何措施也無補於事，便需要到皮膚科醫生處作仔細分析，尋求專業的治療方法。