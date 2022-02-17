薑黃素｜增強免疫力兼抗氧化　烹調加一匙即時提升防癌功效20倍！

疫情肆虐，大眾紛紛尋找可以增強身體抗抗力的方法，中藥「連花清瘟」更被指對新型冠狀病毒有抑制效果而廣受歡迎。如果想由日常生活中增強免疫力，不妨在每頓飯中加入薑黃，因為它具有抗氧化和抗炎特性，能為人體免疫系統提供許多有益的影響；對女士而言，它不但能消炎，更可以消脂、護膚及減經痛，就連抗癌的食物中都見到它的身影。



薑黃中的「薑黃素」，營養價值素來備受推崇，抗氧化功效強，亦有助紓緩炎症。（GettyImages）

薑黃是一種香料，被人類所使用已經有數千年歷史，主要生長在南亞、印度一帶。印度傳統醫學《阿育吠陀》認為薑黃有淨化的作用，可與其它草藥混合作淨化，所以會用於治療、美容、烹調及染料等。現代研究發現印度人的患癌率較低，研究認為是印度人日常飲食中，幾乎全都含有薑黃的緣故。美國醫生Heather Moday認為薑黃可有助腸道健康、抑制自身免疫性疾病根源的免疫變化、減少全身慢性炎症、促進腸道中益菌株生長，並降低其他引起疾病和致病的細菌菌株數量。

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改善膚質 明亮膚色

由薑黃根莖中提煉的薑黃素，可以抑制黑色素生成，淡化黑斑雀斑、解決過敏、皮膚暗沉；另外薑黃也可幫助肌膚代謝、抗皺、保濕。不止外在肌膚保養，就連內在器官薑黃都可照料到，在印度傳統醫學《阿育吠陀》系統中，就會使用薑黃素治療皮膚潰瘍及過敏。《007》系列電影男星Daniel Craig和《星球大戰》的女主角Daisy Ridley也是薑黃愛好者，他們會在早餐中加入薑黃粉，令自己保持健康！

由薑黃根莖中提煉的薑黃素，可以抑制黑色素生成，淡化黑斑雀斑、解決過敏、皮膚暗沉。（Ajale/Pixabay）

薑黃加入胡椒 效果提升廿倍

雖然薑黃有很多好處，但不要以為將一大包薑黃粉沖水服用就能得到最佳的效果，因為薑黃中只有2至6%為薑黃素。世界衛生組織（WHO）建議，每日的薑黃素攝取量最多應以「每公斤體重乘3毫克」來計算，但不得超過200毫克，避免攝取過多產生反效果，即每次大約加入四份一茶匙的薑黃素就足夠。如果在烹調時加入同等份量的胡椒一起烹調，更可以薑黃的功效提升２０倍。因為胡椒中的胡椒鹼可提升薑黃的生物利用率，令功效更出眾。

日常飲食中可以考慮將薑黃素加入熱牛奶，造成一杯「黃金牛奶」，基本上只要熱牛奶和少許薑黃和黑胡椒，就可以在家輕鬆自製。又或者可以用薑黃來替代鹽作調味，因為1茶匙薑黃的鈉含量不到1毫克，以薑黃代鹽不但可以減少鈉攝取量，更可以攝取薑黃的營養。美國營養師Lindsey DeSoto就建議可以在焗西蘭花、洋蔥、紅蘿蔔和蕃薯時，撒上薑黃和黑胡椒作調味。

「黃金牛奶」（Golden Milk）適合四季飲用，有助暖宮、緩和經痛及有助入眠。(資料圖片/龔嘉盛攝)

由於薑黃素屬於脂溶性營養，而人體本身就有油脂，所以任何時間都可以攝取，不過配搭正餐或飯後吃會比較好。但有腸道問題如胃酸倒流或肝腎功能較弱的人，應該先諮詢醫生的意見才食薑黃。當然，也不要一昧單靠薑黃來減肥美容，最重要的是飲食均衡作息正常的生活習慣才是最重要。

Ref:CNBC