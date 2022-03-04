暗瘡｜背部暗瘡要點醫？女神曾之喬改變沖涼習慣　重現白滑背肌

隨著天氣回暖，夏天衣服要準備上架，且慢！在冬天層層衣服包裹之下，你是否忽略了背部肌膚的護理？雖然平常不會發現，但天氣轉熱，想穿上Off shoulder、露背或比基尼示人就穿幫了！愛情事業兩得意的台灣女星曾之喬，分享改善背部暗瘡的心得，其中一個令暗瘡爆發的危機更是我們一直忽視。



現在曾之喬的背部十分白皙光滑。（Instagram@chiaochiaotzeng）

紐約皮膚科醫生Valerie Goldburt指出形成背部暗瘡和面部暗瘡的原因非常相似，尤其是當夏天來臨時，酷熱天氣會令身體產生過量的油脂，加上經常出汗，毛囊則會受到感染及發炎，形成暗瘡。身體護理其實與呵護面部肌膚一樣重要，想穿露背衫但考慮到滿背暗瘡問題而卻步。有時候，背部暗瘡比面上的更令人煩惱，既不能塗上遮瑕產品、又不能貼上暗瘡貼，要處理看不到、觸不到的背部暗瘡絕對是大挑戰。曾之喬表示自己很容易流汗，雖然沒有異味，但因肌膚容易出油，夏天時背部容易長暗瘡，後來發現只要改變生活上的小習慣，便可大大改善背部暗瘡的問題。

曾之喬分享3個祛背部痘痘妙招。（Instagram@ chiaochiaotzeng）

改善方法一：洗頭洗澡順序要做對

平日洗澡很難清潔背部，很多時都只是以水沖洗一下，背部就容易積聚皮脂污垢，角質層愈積愈厚，加上毛孔堵塞便會形成暗瘡粉刺。再者，大多數長髮的女生，每天洗完頭後習慣會順便護髮，但可能到洗完澡後才沖掉護髮素。皮膚科醫生Christie Kidd表示，若同時進行洗頭與洗澡步驟，護髮素有機會殘留在背部，令滋潤的成分堵塞毛孔，形成暗瘡。曾之喬過往就是先洗澡後洗頭，背部因長期接觸油分而爆發暗瘡，她建議女生應先洗頭，把毛巾包裹頭髮才洗澡，減少油脂積聚。

同時進行洗頭與洗澡步驟，護髮素有機會殘留在背部，令滋潤的成分堵塞毛孔，形成暗瘡。（patty11266924@IG）

洗澡後亦要用毛巾把身上的水分完全印乾，不要貪快未抹乾就穿衣服，因為身上的水分未乾，除了會把衣服弄濕容易著涼之外，背部也容易滋生細菌形成暗瘡！

出汗及洗完澡都需盡快印乾水份。（資料圖片）

改善方法二：勤換睡衣床單

即使晚上睡覺時沒有留汗，身體仍然會分泌油脂，當長期穿着同一件睡衣，緊貼肌膚的油脂加上細菌與老化角質便會加速暗瘡形成；加上香港天氣潮濕，塵蟎成為家居最常見的致敏原之一，床單上的塵蟎也會加劇暗瘡的形成。如果能減少油脂停留於肌膚便能改善暗瘡問題，因此要記得定期更換睡衣、床單，保持背部乾淨！

定期更換睡衣、床單，有助保持背部乾淨（pellahedeby@instagram）

改善方法三：溫和去角質

夏天背部容易出油出汗，皮膚上的污垢容易堵塞背部毛孔。有時候單靠清水和沐浴露未必能完全洗走，定期使用去角質產品，可有效預防暗瘡。除了使用帶顆粒的去角質產品外，歐美盛行的「乾刷法」同樣能達到天然去角質的效果，特別適合乾性與敏感性肌膚。用毛質柔軟的長柄刷乾刷背，或者韓式身體洗刷長毛巾幫助清洗後背，去除背部的老化物，去除表皮上的角質和死皮；也可以加入溫和的身體磨砂，順時針打圈拭擦，去除背部肌膚的老廢角質、疏通毛孔，令肌膚保持白滑細嫩。不過切記不要過度用力，否則就會令皮膚受損，反而令暗瘡問題惡化及形成疤痕。

以溫和的身體磨砂，順時針打圈拭擦，去除背部肌膚的老廢角質、疏通毛孔，令肌膚保持白滑細嫩。（ig @ letsrelaxspa.official）

最後，暗瘡肌一般都是由於生活壓力大、常熬夜、休息不足，飲食習慣，加上香港夏天潮濕高溫的天氣，經常流汗又會長時間將汗水油脂困在衣服裏磨擦，容易引發暗瘡炎症。所以，流汗時馬上把汗水擦乾掉，保持背部乾爽，就能擁有白滑細嫩的「美背」！