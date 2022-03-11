宋智孝｜掀開韓國第一「自然美女」美貌秘密　零毛孔雞蛋肌靠這招

40歲宋智孝在韓國綜藝《Running Man》中，經常以淡妝甚至素顏示人，絕不介意素顏一面曝光。藝人工作雖然繁忙，但保養得宜的她皮膚白滑飽滿如少女，樣貌與16年前的代表作《宮》幾乎零差別。事實上，身高168cm體重只有53kg的宋智孝，是少數淡妝濃妝都相宜的女藝人，無論電影、戲劇中以濃妝艷抹示人，還是平日綜藝或私下的造型宋智孝以淡妝或素顏為主，又會散發清純感覺。一起來看看「懵智」的凍齡護膚秘密！



宋智孝在新劇的造型。（IG@my_songjihyo）

宋智孝在新劇《來魔女食堂吧》飾演魔女食堂社長魔女熙羅，客人只要吃下由魔女親自烹調的料理，便能實現願望，但必須付出難以想像的代價。劇集內容節奏明快，宋智孝飾演的「魔女社長」，不單充滿霸氣，更以平日少見的華麗美艷造型示人，大獲好評。其實宋智孝的五官天然深邃，被號稱為韓國第一「自然美女」，出道多年美貌依舊猶存，令人對她的保養之道深感興趣。

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每日要徹底清潔卸妝

宋智孝很重視每日的清潔，因為工作需要經常化妝，有時甚至要以濃妝示人，對皮膚的負擔很大，所以清潔卸妝是絕不能馬虎。宋智孝曾在2017年的美妝節目《Get it beauty》中，表示自己會用質地保濕清爽的卸妝膏卸妝，能徹底清潔污垢之餘，又可按摩消水腫，卸妝後更不會有緊繃感。

宋智孝平日不介意分享素顏照。（IG@my_songjihyo）

注重防曬

防曬對宋智孝來說是不可或缺的產品，她即使不化妝但每天外出前一定會搽防曬。她習慣先用化妝水拍上全臉，然後在肌膚仍然微濕時搽上防曬，她亦會隨身攜帶防曬霜方便補塗，確保防曬效果不會減弱。平時素顏時她就會搽有潤色效果的防曬，幫助均勻膚色。

平時素顏時會搽有潤色效果的防曬，幫助均勻膚色。（IG/@my_songjihyo）

一日敷兩次面膜 外加保濕噴霧

宋智孝曾表示自己是佛系保養肌膚，不喜歡複雜的護膚步驟，平時很少做基礎護理，只是在有需要時直接敷上面膜，有時甚至會早晚分別敷一次，不論是做運動、搭車、搭飛機都會爭取時間敷面膜，果然保持肌膚水潤就是維持好膚質的王道。

宋智孝不論是做運動、搭車、搭飛機都會爭取時間敷面膜。（Creative group ING）

工作妝前就更會敷面膜，加上宋智孝隨身會帶備注滿化妝水的保濕噴霧，隨時為肌膚補充源源不絕的水分，同時能讓妝容保持持久貼服。

工作前會敷面膜，能讓妝容保持持久貼服。（IG/@my_songjihyo）

充足睡眠 隨地都可入睡

宋智孝出名愛睡覺，就連拍攝《Running Man》期間的等待時間都可睡著，拍檔HAHA曾經透露有一次在錄製途中不知道智孝睡着了，自己自言自語了十分鐘。睡眠確實能令皮膚變好，Sealy UK曾進行一項研究，找出有關睡眠習慣所帶來的不同信息，並發現睡個好覺背後所帶來的改變，是次研究發現好的睡眠品質，的確會改善人的外表。所以說睡得好，皮膚自然就會變好。