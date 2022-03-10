皮膚缺水就會導致諸多皮膚問題，毛孔粗大、膚色暗淡無光、乾紋和顯老等等，這個時候使用精華液可以加快舒緩皮膚各種問題。精華液是可提高美容效果的產品，它具有保濕及美白等多重效果，可以說是皮膚的補品。但何時使用精華液才能最有效發揮它的功效？有人喜愛白天用、有人則愛沐浴後用？究竟哪一個使用方法才能避免將精華液效果減半？



正確使用精華液可以加快舒緩皮膚各種問題。（資料圖片）

精華液又名「美容液」，多用於護膚步驟的中段，所以甚少添加增稠或柔膚劑，質地相對較面霜輕盈水潤，能滲透至角質層。跟化妝水和乳液相比，精華液的功效通常不只保濕，大多數會兼具美白、抗衰老的功效，例如添加維他命C及B3，一次解決肌膚暗沉及乾燥問題。不過有時會發現使用精華一段時間，皮膚狀態仍然沒改善，除了是產品問題，很可能是塗抹精華時，方法錯誤所致。

精華液大多數會兼具美白、抗衰老的功效，例如添加維他命C及B3，一次解決肌膚暗沉及乾燥問題。（圖片：unsplash）

精華液在化妝水後使用

不少女生誤以精華液要在乳液後使用，但正確做法是應該用在化妝水後、乳液前。潔面後先全面拍上化妝水，化妝水具有高保濕效果，讓全臉充份保持濕潤有助之後的精華有更好的滲透效果。如塗精華液之前先擦含較多油分的乳液，更會妨礙精華滲透於皮膚的能力，也容易阻塞毛孔，令皮膚發炎生暗瘡。

精華液要在化妝水後、乳液前使用。（圖片：VCG）

美白精華不能在日間使用

一般而言，精華液的使用時間無特別限制，可於每天早晚洗臉後擦拭。唯獨是以美白為主訴求的精華液，要留意當中的果酸類含量會否過高，因為果酸都有光敏感性、容易引起皮膚紅腫、色素沉澱，更會吸收陽光，日間使用會反而更易變黑，建議留待在晚上擦拭。

日間使用果酸類含量過高的精華液，反而更易變黑。(圖片：ahc.official@IG)

使用精華液最佳時間是睡前：晚上11點至淩晨2點是使用精華液最佳時間，因是腦下垂體褪黑激素分泌最旺盛時間，有助加持精華液的功效，達到最強護膚效果。

晚上11點至淩晨2點是使用精華液最佳時間。（圖片：VCG）

不應直接滴在臉上

將精華液塗抹至肌膚後，可以用中指及無名指將精華液均勻推全臉或希望加強的部位，再用雙手手心輕輕按壓包覆全臉，讓精華液滲透至肌膚底層，及利用手溫度讓精華液滲透至角質層，同時可以達到放鬆及促進血液循環的效果。