減肥｜5個方法加速新陳代謝助瘦身　專家教你瘦得快過人

疫情期間許多人都改為在家工作，有部分行業由於社交距離措施而停業，從業員只能悶在家防疫。在家沒甚娛樂，只好嘴巴吃不停，多吃少動體重節節上升，換夏季衣服時發現牛仔褲緊了！想減磅但成效不似預期，未必是因為減重方式問題，可能是新陳代謝太慢，熱量也消耗得慢，就算和別人吃同份量的食物，就是比別人容易胖。有營養師分享日常生活中提高代謝率的方法，助你解救失控的體重，趕緊在4月復工前跟著做。



疫情期間許多人都改為在家工作，有部分行業由於社交距離措施而停業，從業員只能悶在家防疫。（《短暫的婚姻》劇照）

「新陳代謝」是指蛋白質、脂肪與碳水化合物等分解及轉化成能量的過程，平常我們攝取和消耗幾多卡路里，都足以影響新陳代謝率，而新陳代謝主要分合成代謝（Anabolism）與分解代謝（Catabolism），合成代謝讓我們的身體生長與合成細胞，維持組織活動；分解代謝則是將分子分解成更細小單位的一個化學反應。簡單而言，新陳代謝率越快，減肥就越容易。

疫情期間難以進行戶外運動，。（Getty Images）

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每日必食早餐及補充蛋白質

很多減肥人士以為不食早餐就可以瘦，殊不知早上起床後一小時內吃早餐，能幫助胰島素和血糖穩定，進而促進新陳代謝，同時改善情緒、記憶力和認知能力，吃早餐的人，基礎代謝率甚至會比不吃早餐的人高8至10%。

豆腐蛋白質和鈣質都豐富得很。（資料圖片）

另外很多人減肥只專注於吃蔬果，忽略了蛋白質的重要性。事實上每餐攝取足夠的蛋白質，是維持高代謝率的關鍵，因為蛋白質不僅飽足感高，高蛋白質的攝取也能提升代謝率。人體在吃完食物後，代謝率會提升，這個過程稱為攝食產熱效應（Thermic Effect of Food），而蛋白質的食物產熱效應，比起碳水化合物或脂肪都要來得高，研究顯示，人體攝取蛋白質後，會暫時提升了20至30%的代謝率，而碳水化合物卻只有5至10%，脂肪則為3%以下。

希臘乳酪蛋白質極高。（Unsplash）

適量飲用咖啡或綠茶

眾所周知，咖啡因可以提高基礎代謝率，但不是每人都接受到咖啡的味道。其實除了咖啡，飲用綠茶都可以幫助提高代謝率。綠茶含有抗氧化劑和多酚，抗氧化劑有助於在減肥過程中燃燒能量並提高新陳代謝率，而當中的兒茶素，也可以減少體重以及脂肪的形成。

咖啡含有咖啡因，可以提高基礎代謝率。（圖片：VCG）

除卻飲用咖啡或綠茶，經常補充水份都有助減肥。一個正常的成年人每天最少要飲用2公升清水，遇上天氣炎熱時要補充更多。身體有足夠的水份能幫助促進血液循環，進而加速新陳代謝。飲水都有個小技巧，就是要一小口一小口飲，會比一口氣灌一大瓶好。

一個正常的成年人每天最少要飲用2公升清水，遇上天氣炎熱時要補充更多。(Clint Mckoy/unsplash)

睡眠充足 凌晨一點前入睡最佳

一般而言人體的飢餓素在早上7至8點、中午12點、晚上7至8點及半夜1點會達致分泌高峰，要減肥就要盡量減少吸收，特別是半夜1點，很多人會因為「肚餓睡不著覺」而選擇食宵夜，因而發胖。加上長期捱夜會導致內分泌失調，使體內新陳代謝速度變慢；優質的睡眠反而會分泌瘦素，促進身體代謝率與抑制飢餓感，所以建議每天都應睡足6至8小時，並應盡量在半夜1點前入睡。

盡量在半夜1點前入睡。(《ABYSS》劇照)

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