深蹲｜瘦大腿運動卻變大象腿？2大深蹲重點助燃燒囤積腿部脂肪

對於女生而言，深蹲可謂相當熟悉的減肥運動。深蹲對身體有很多好處，不但有助於穩定包括腰部肌肉群、大腿肌肉群以及小腿肌肉群在內的核心肌群，預防跌倒之餘，也可以一次過訓練小腿、大腿以及腰部肌肉。但是不少女生在進行一段時間的深蹲運動後，會發現大腿不但沒有瘦下去，反而越來越粗壯。原來做深蹲都要有技巧！



深蹲有不同變奏版，單腿深蹲（Singel Leg Squat）是其中之一種。（圖片：Michael Easter）

深蹲好處多多，就連洪永城太太梁諾妍（Inez）在誕下女兒Amber不足三個月時，也在家中做深蹲。她在社交平台表示：「生完洪寶寶第77日~ 開刀嘅傷口已經好返得8899啦，做多咗跳動同核心肌群動作，不過都會量力而為，最叻係工人姐姐! 隔1~2日一個home workout佢都會跟我一齊做 。」可見深蹲是不限場地及狀態都可做的減肥運動，然而做錯方法就會令大腿內的脂肪未被減去之外，更會因為肌肉變得緊實而顯得大腿變粗。

梁諾妍（Inez）在誕下女兒Amber 77日時，也在家中做深蹲。(IG:inez_leong)

初學者練深蹲可靠牆輔助 膝蓋與腳尖應同方向

做所有運動前必定要做熱身，深蹲都不例外，運動前要為大腿前側伸展，放鬆肌肉。之後可以利用一面牆作輔助，將上半身貼近牆身再慢慢下蹲。做深蹲時，很多人會很堅持膝蓋不要向前衝至超過腳尖，但其實這並非一定。雖然膝蓋不超過腳尖，會降少對膝蓋的壓力及避免受傷，但同樣會加大對腰椎的壓力。所以運動時無需勉強，只要量力而為就好，重點應放於只需保持膝蓋與腳尖的方向一致，並且膝蓋和腳尖要維持同樣的闊度，盡量使用大腿內側發力，才能有效訓練大腿肌群，練出完美線條。

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避免背部向前傾

深蹲時盡量讓髖關節往下、往後蹲，盡量令背部與大腿呈45度角，避免背部過度向前傾，否則會將壓力都加在大腿前側，變成健美先生般的大腿肌肉。如果深蹲時覺得難以平衡，可以將手向前伸直，臀部不一定要與地面呈90度（能做到最好）。這個時候大腿的前側跟後側，都應該會感覺到緊繃的感覺。

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事實上深蹲最好跟跑步等有氧運動一起做，才能有效燃燒囤積的脂肪，再搭配讓肌肉變緊實的深蹲動作，才能養出一雙纖細、無贅肉又緊實的美腿。