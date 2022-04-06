化妝｜高溫加口罩出油出汗兼浮粉?春夏不脫妝攻略　1秒解救溶妝！

春天到來，不但草木扶疏，不但生機處處，就連臉上的油脂分泌都變得茂盛起來。如何令妝容維持一整天是不少女孩的難題，尤其是疫情期間長戴口罩，一踏出家門就已經鼻翼出汗出油，浮粉脫妝統統出現，即使換了不同的粉底及底妝產品情況都沒有改善，那可能是上妝時出現一些問題，變得容易溶妝脫妝、妝容不持久。



長時間使用口罩，難免會出現脫妝問題。(ponysmakeup@Instagram)

未有做好清潔 臉上老舊角質過多

當臉上的老廢角質過多，就容易因為臉上的皮屑而出現卡粉的狀況。建議可以每周使用一次去角質產品，油性肌膚可以一周使用兩次；或在平日潔臉時，輕輕在容易堆積污垢的地方，例如是鼻翼進行按摩，幫助角質層進行代謝，避免上妝時卡粉。

沒有好好地卸妝、清洗、保養，老廢角質卡在皮膚表層，就容易因為臉上的皮屑而出現卡粉的狀況。（GettyImages）

另外，在上妝前先做好保濕打底，讓肌膚的油水保持平衡，亦可讓妝容變得更服貼更持久。不過妝前的打底用量不能過多及過厚，同時亦要避免使用含油份的產品，及需要待護膚品完全吸收後才上妝。擦上過厚或過油的護護品，不但沒有打底效果，反而會影響後續妝容的貼服度，讓底妝甩得更快。

保濕打底為肌膚注入足夠水份，能避免妝後卡粉。（《愛的迫降》劇照）

粉底不能太厚 盡量用工具上妝

在上妝的時候，建議可以先將粉底點在臉頰和鼻子等比較平整的位置，不直接上在鼻翼，之後用粉底掃或海棉，以少量多次的方式，由內而外輕輕推勻，可以避免過厚妝容。至於鼻翼等容易出油的位置，不需上太多的粉，否則容易因過厚而出現卡粉。如果有雀斑或暗瘡印等需要遮瑕的地方，那就在上完定妝蜜粉後，以遮瑕刷以點壓式上妝，少量多次印到瑕疵位置即可。

用粉底掃或海棉，以少量多次的方式，由內而外輕輕推勻，可以避免過厚妝容。(IG@mint_factory.1004)

蜜粉是定妝關鍵 要選透明蜜粉

對於容易出油的夏天，控油的蜜粉必不可少。蜜粉不僅能定妝，還能重點提亮，讓肌膚的散發自然光澤，達到濾鏡般的完美柔焦妝效。但是切勿因預期會大量出油而一次刷太多，過多蜜粉很容易令乾紋現形，還會加劇卡粉的情況，建議只將蜜粉上在T字部位，保留顴骨的自然光澤使用，而且要每次輕刷少量透明的蜜粉，不要使用有色的粉餅，因為有顏色的粉餅上妝後比較「顯眼」，卡粉之後也會變得很明顯。