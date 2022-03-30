護髮｜轉季頭皮特多？又痕又多頭油點算？8大護髮原則保頭皮健康

春天天氣不穩定，一時天氣潮濕，一時又大風乾燥。隨著氣溫和濕度忽高忽低，不止臉部肌膚容易出現敏感，就連頭皮都會出現油脂失衡，本來的細軟髮質更容易變扁塌，更甚者會出現頭皮痕癢及頭皮屑增多，令人尷尬。再者在疫情下，又會因為居家防疫，減少出門的情況下而改變洗頭的習慣，加劇頭皮及頭油問題，令頭皮保養成為不容忽視的議題。



春天天氣潮濕，不止臉部肌膚容易出現敏感，就連頭皮都會出現油脂失衡。（Takemaru Hirai/unsplash）

除了天氣會影響頭皮健康，壓力、生活環境、洗髮護髮產品等，這些種種因素都會影響頭皮的健康，常見的頭皮問題像是敏感、乾燥、皮屑等，而頭皮健康更會直接影響到頭髮掉落的多寡。據統計在春季有一半人受頭皮屑問題困擾，隨著氣溫和濕度上升，也會導致頭皮產生異味。而在家防疫期間，頭皮亦會變得更容易出油、泛紅、痕癢、皮屑增多等，美國皮膚科醫生Jodi LoGerfo稱這種情況為「疫情性頭皮」（Quarantine Scalp）。想保持頭髮及頭皮健康，就要從日常清潔做起。

在家防疫期間，頭皮亦會變得更容易出油、泛紅、痕癢、皮屑增多等。(philip_kingsley@IG)

選擇洗頭水要按頭皮狀況

在頭皮保養方面，第一步必定是清潔頭皮。首先要了解自己頭皮狀況才可挑選合適的產品對症下藥。

首先要了解自己頭皮狀況才可挑選合適的產品對症下藥。

要了解頭皮狀態，可以從洗完頭後，頭皮會在多長時間後開始出油了解一二。中性頭皮的人會在洗完頭隔兩天仍然保持頭皮乾爽不油膩；中油性或油性頭皮的人，一般會在洗完頭隔天開始出油；而乾性頭皮則會在洗完頭二至三天後，才會有頭皮出現輕微油膩感。

中油性或油性頭皮的人，一般會在洗完頭隔天開始出油。（Mario Klassen/Unsplash）

至於洗頭水，中油性或油性頭皮可選擇較溫和的胺基酸界面活性劑、或蘊含幫助抗炎的甘草次酸成份，幫助頭皮建立的防護力。若有頭皮易出油的情況，可搭配含有薄荷或草本香氣的產品洗頭水，令洗頭後的清爽感覺加強；至於乾性頭皮則可選擇具有溫和保濕配方的洗頭水。

乾性頭皮則會在洗完頭二至三天後，才會有頭皮出現輕微油膩感。（IG@q_gill）

從飲食著手 建立健康頭皮

除卻洗頭外，飲食都對頭皮健康有莫大影響。只要按著以下8大原則飲食，就可以保養頭髮及維護頭皮健康，避免掉髮發生。

1. 補充蛋白質



2. 補充維他命C



3. 補充鐵質、鋅質



4. 補充B雜



蠔的鋅質（Zinc）非常豐富，可避免掉髮發生。（macayran/Pixabay）

5. 不吃生蛋白



6. 不過度節食



7. 不攝取過少油份



8. 不過度攝取精緻澱粉

