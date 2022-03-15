頭油｜天氣回暖頭油頭臭回歸？日日洗頭都無用？即睇4個改善貼士

疫情期間不論是在家工作，還是休息日在家，逗留時間最長的地方不是梳化就是懶在床上。有沒有發現明明每日都有洗頭，但在家工作大半日後，下午已經聞到自己頭頂傳來陣陣油味，更甚是一股酸臭味！頭油過多甚至會引致滿臉暗瘡及脫髮，到底怎樣做才可以避免這些令人尷尬的頭油？



頭油問題令人尷尬，相當惱人。(istock)

頭皮會出現油味，除了跟個人體質有關外，天氣變熱、溫度潮濕、空氣環境污染都有影響；生活習慣，例如作息不正常、常食油炸及辛辣食物、經常熬夜、壓力等，以及未有正確清潔頭皮，都會造成頭皮不正常的出油。若放任頭皮出油問題不管，油脂污垢長此下去會堵塞毛囊，導致掉髮問題。

常食油炸及辛辣食物，會加重頭皮出油。（VCG）

擺脫頭油必需清潔頭皮

人人都會洗頭，但不是人人都懂得如何洗乾淨頭皮。很多人洗頭只著眼於洗「頭髮」而非「頭皮」，事實上造成出油的來源是頭皮，清潔好頭皮是擺脫頭油的第一步！

清潔好頭皮是擺脫頭油的第一步！(《太陽的後裔》劇照）

洗頭時應先低於40度的水沖濕頭髮，按髮量使用適量的洗髮產品，先在手加水搓出泡沫後，用指腹按摩頭皮。至於髮絲的部分，只需要在沖洗前用泡沫輕輕清洗就可以。頭油特別多的人，則可以一個禮拜至少幫頭皮進行深層清潔，幫助頭皮上油垢及污垢的代謝。

一週洗一次枕袋

天氣炎熱，睡覺時總會帶點汗，汗水混合頭油沾到枕頭套上，並會滲進枕頭裏，每晚睡上去跟睡在垃圾上一樣。就像日常衣物每天會換洗一樣，寢具雖不至於需要每天換，但至少一週要換一次，特別是經常生暗瘡的女生，很多時候都是因為長時間使用太髒的寢具所導致的，而且常常換洗就不怕油垢堆積，自然就不會有異味。

至少一週要換一次寢具。（資料圖片）

洗頭後徹底吹乾

即使懂得怎樣洗乾淨頭皮，吹頭髮這一步都不可以忽略，特別是長頭髮的女生，千萬不要洗頭後就直接用毛巾，將頭髮包著吸乾水份，或是讓頭髮自然風乾。由於頭皮在洗髮後處於高溫又潮濕的環境，更容易滋生細菌。洗頭髮後可以先使用乾淨的毛巾將頭髮印乾，再利用風筒將頭皮及頭髮吹至全乾，避免讓頭皮長時間處在高溫悶熱的環境。

洗髮後應盡快把頭髮吹乾。（資料圖片）

定期清潔梳子

梳子是我們平常梳理頭髮的工具，不同類型的梳各有不同功能，不僅可以幫助打造美髮，還能幫助維持髮絲的柔順與光澤感。然而日常使用上可能會堆積不少髮型產品、死皮和塵埃等，如果沒有定期清潔梳子，洗頭後又將這些污物梳到頭髮上，那剛剛所作的清潔就徹底浪費了。