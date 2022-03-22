暗瘡｜戴雙重口罩令下巴狂生暗粒？10分鐘即令下巴暗瘡粉刺全消失

面對嚴峻的第五波疫情，經常戴口罩不在話下，專家更建議想增強口罩過濾能力，可以選擇戴兩個口罩使用。保護力的確提高了，但是下巴位置就生了很多暗瘡暗粒，加上生理期的到訪，就令問題一發不可收拾，又紅又腫，情緒大受影響。藝人陳敏之都深受下巴暗瘡困擾，近日她就拍片分享在家能做的面部護理，過程不用十分鐘，就可以防止下巴生暗瘡。



長期戴著口罩，令臉頰及嘴角生暗瘡。（資料圖片）

中醫認為下巴代表腎臟，主理包括荷爾蒙內分泌及小便的水分代謝，如果平日經常喝冷飲，加上腸胃不佳、腎虛，便可能在下巴周圍出暗瘡。女性經期前後，因雄性激素分泌旺盛影響內分泌，都會在下巴出現暗瘡，若多吃基因改造食物更會令情況惡化。加上長期戴口罩，會令臉上油脂分泌更旺盛，暗瘡長得更放肆。

陳敏之在家抗疫護膚心得

陳敏之指經常戴口罩，令她的下巴位置生了很多暗瘡。她說：「噴啲保濕水先，跟住我就會敷一個清潔面膜，今日揀呢個就係可以保濕，平時我都好鐘意用，一星期做一次就夠，等大概5至8分鐘，就可以洗面。」

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泥狀的清潔面膜可以幫助溶解皮脂，厚敷清潔面膜5至8分鐘，接著用手指打圈輕輕按摩，再清洗乾淨。洗臉後會發現下巴和鼻翼等較骯髒的地方會有白色的粉刺浮起，可以用棉花棒往同一方向輕推，將這些多餘油脂和粉刺推走，之後就可以繼續後續日常保養。

過度使用屬吸附型的清潔面膜或是洗臉奶或會對皮膚造成傷害 (yukiqq77@IG)

定期去角質

形成粉刺的最大原因，是毛孔外的老去角質未被適當清除，老去角質阻塞了毛囊並導致脂質堆積，逐漸形成黑頭與白頭粉刺，所以要避免形成粉刺暗瘡，就要定期去角質，加速基底角質層的形成與皮膚的代謝周期。隨年紀增長，角質代謝會變慢，去角質可減少多餘角質積聚，皮膚更快重現光澤、亮麗、均勻膚色。

定期去角質可做為代謝的輔助，最好選擇溫和去角質的產品。（Gettyimages／視覺中國）

平日洗臉都已屬「去角質」，過度去角質、次數頻密反而容易養成「敏感肌」，所以每週一次使用清潔棉片、凝膠等溫和去角質產品就可以了。

減少攝取高升糖食物

高升糖指數食物對皮膚可謂百害無一利，不但會導致出油，提高粉刺生成機率，更會使暗瘡惡化。升糖指數(GI)是指進食含糖食物後，2小時血糖及胰島素的升幅，而高升糖食物會刺激胰島素及IGF-1，增加油脂，使炎症惡化。一般來說甜品都是高升糖食物，但不是所有含甜味的食物都是高升糖食物。例如白飯和意粉皆沒有甜味，但白飯屬高升糖、意粉卻是低升糖；西瓜和提子都是清甜水果，西瓜屬高升糖、提子卻是低升糖。在網上尋找「glycemic index」，也能找到相對的資料，幫助了解哪種食物應少吃。