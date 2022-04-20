60歲葉蒨文登《聲生不息》勤做運動無懼白髮皺紋 享受優雅變老

為慶祝TVB 55周年台慶，加上回歸25週年，TVB與芒果TV聯同《我是歌手》原班人馬，炮製音樂節目《聲生不息》，召集中港兩地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演繹港樂經典，為觀眾送上家傳戶曉的經典金曲。早前播出的MV，由香港人耳熟能詳的多位歌手，包括林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、炎明熹等攜手獻唱羅文的經典《好歌獻給你》，隨即引來網民關注及迴響。當中久未在電視與觀眾見面的葉蒨文（Sally）以一頭銀髮示人，剛「登六」的Sally多年來熱愛運動，不介意臉上出現皺紋，只望能優雅地變老。



葉蒨文參與《聲生不息》節目。

葉蒨文早年憑《瀟灑走一回》、《零時十分》等歌曲走紅，是80年代當紅的天后之一。1996年與林子祥結婚，婚後葉蒨文淡出娛樂圈，專注於家庭，兩人恩愛無比，每當林子祥有演唱會，葉蒨文都會在台後默默支持；即使兩人婚後沒有生兒育女，但葉蒨文將繼子林德信及繼女林德懿視如己出，每當林德信有演出，葉蒨文都會挺身支持。近年葉蒨文與林子祥過起半退休日子，經常做運動，高爾夫球、羽毛球等都是她的愛好，偶爾也會亮相綜藝節目。

放開心境自然健康美麗

60歲的葉蒨文保養不俗，身型纖瘦之餘，素顏氣色也不錯。她曾分享生活一定要保持開心，健康飲食和多做運動。正如俗語「筋長一寸，命長十年」所指，葉蒨文每朝起牀會先拉筋10分鐘，睡前亦會做一字馬；即使護膚時也會善用這五至十分鐘作擘腿拉筋，保持關節及筋骨靈活。

不求名利 追求簡單生活

葉蒨文在「登六」時曾撰文指60年過去，在過往每分每秒間她曾追逐過很多，經歷了不少起落，現在的她只追求簡單的生活。她表示：「自己真正渴望和想要的，只是一個簡單的微笑，溫暖，理解，一個暖心的擁抱，一通電話，或者現在更流行的，問好的一條短信，一個健康強壯的身體，很多很多笑聲，連結，交流以及愛。」

享受做自己 接受慢慢變老

踏入60歲，以往有染髮習慣的葉蒨文選擇以一頭白髮迎接，額頭、眼尾的皺紋清晰可見，她坦言自己享受優雅地變老，希望粉絲可以接受真實的自己。雖然已年屆60，不過Sally仍抱持努力學習的心態，她寫道：「我知道還有太多東西需要學習，感覺自己必須不斷學習成長，才能成為最好的自己。」