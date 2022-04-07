金宵大廈2 | 李施嬅出浴露香肩誘陳山聰　揭腰間零贅肉養生秘訣

電視劇《金宵大廈2》承接上輯氣勢，本周播出後即掀起話題。不少觀眾大讚41歲的李施嬅狀態超佳，氣色不俗。由李施嬅飾演的Ella，與陳山聰交往已久，首集已見李施嬅浸泡泡浴大露香肩，又穿上性感黑色蕾絲睡衣，惹得陳山聰獸性大發，兩人激吻起來。早前往返美國、加拿大及香港拍劇，時差加上不定時的拍攝，令李施嬅免疫系統失調而導致眼睛出現問題。即使如此，就算李施嬅仍能保持皮膚水潤，一張凍齡樣貌加上令女生羨慕不已的小蠻腰，原來全靠一個秘訣！



李施嬅泡泡浴露香肩。（劇集截圖）

李施嬅2017年榮升外國電影節雙料影后後，接著就轉到美加等地拍劇。2019年她簽約美國經理人公司，進軍荷里活。另外，她又接拍了2021年播映的加拿大電視劇《血與水》（Blood and Water）第二季，演出機會接踵而來。受各地防疫條例所限，李施嬅不時要在酒店進行隔離，而隔離期間她都會趁機做Home Spa保養皮膚，隔離期間都要扮靚靚。

熱愛運動 隔離期間做花式平板

李施嬅表示飲食和運動對於減肥又不反彈很重要，她曾分享保養之道，除了平日多飲湯水、食花膠，由內滋潤肌膚，李施嬅也經常做帶氧運動如做瑜伽、跟未婚夫健身和游水等，隔離期間亦經常做平板支撐、跳舞等，鍛煉不同位置的肌肉，核心部位控制得相當好。

李施嬅表示局部瘦身其實是很困難的，而想擁有小蠻腰最直接的方法，就是作全身帶氧運動，達致減肥作用，腰部的贅肉自然消失。所以她有時間就會進行空中瑜伽及水上瑜伽，因瑜伽講求肌肉耐力和平衡力，用於訓練腰部也有不錯的效果。

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健康飲食 戒糖戒澱粉質

而飲食對於瘦身有近七成影響力，李施嬅近年已減少吃豬、牛、羊等肉類，以及會加速肌膚老化的糖及澱粉質。平日會以乳酪和水果作為早餐，晚餐則會在6點前進食，之後就會禁食。飯後都不會立即坐下，而是站立10至15分鐘，方便消化和防止脂肪的積聚。

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除了飲食和運動，李施嬅亦著重心靈的調適，例如早上起床後做10至15分鐘冥想，早前41歲生日也在未婚夫陪同下，踩水上單車到海中心做瑜伽冥想，調整身心靈，即使在疫情下都維持好狀態。