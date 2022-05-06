美白｜拒絕成為黃臉婆　擺脫暗沉蠟黃、無光澤即時年輕十載

明明經常使用美白產品，加上勤力敷面膜搽防曬，但總是得不到嫩白的肌膚？皮膚一旦暗啞、暗沉和蠟黃，整個人就像蒼老十年，明明精神十足看上去都會沒精打采。由於亞洲人先天的膚色就帶點黃，加上生活習慣和飲食影響，所以膚色就會日漸變得暗沉蠟黃、無光澤，變成為「黃臉婆」，這種蠟黃感甚至比黑色素更難處理。不想膚色繼續蠟黃，就要了解成因及從飲食去黃，才能回復膚色粉嫩透明！



明明經常使用美白產品，加上勤力敷面膜搽防曬，但總是得不到嫩白的肌膚？（Unsplash@kalosskin）

現代人生活繁忙，睡眠不足和缺乏運動已經是基本，加上受到電子產品的藍光、環境污染、飲食習慣、自然衰老、紫外線侵害及抽煙等，都會令肌膚變得黯淡無光及出現暗沉色斑等。幸好醫美療程及護膚品進步，令我們可以有更多特別針對改善暗沈肌膚的保養方法。

長期抽煙會令肌膚變得黯淡無光及出現暗沉色斑。（Thong Vo／Unsplash）

多食白飯道會致黃？

不少女生都會透過減醣飲食瘦身，主要是減少醣分攝取，從而控制體重。事實上減醣飲食不但可以瘦身，更可以幫助肌膚去黃！澱粉中的醣和食物中的糖份，都會令膠原蛋白出現醣化。

澱粉中的醣和食物中的糖份，都會令膠原蛋白出現醣化。（Sharon McCutcheon／Unsplash）

醣化指的是醣化反應（Glycation），簡而言之即糖類（還原糖，如葡萄糖、乳糖等）在身體內與蛋白質、脂質以至核酸通過自由基作用產生的非酵素反應過程，最終生成一種具交聯性、結構穩定的醣化終產物（Advanced Glycation End Products，簡稱AGEs），除去內源性自行合成產生的AGEs，外源性攝入，如吸煙、高脂高糖食物等，均會產生AGEs。

進食高脂高糖食物會產生AGEs，導致皮膚變得暗黃脆弱。（Unsplash@Victoria Shes）

AGEs會導致皮膚變得暗黃脆弱，而其對於真皮層的損害更甚於表皮層，AGEs會引致真皮層膠原蛋白失活，變相令支撐力下降，失去彈性，產生皺紋，加速皮膚老化。此外，AGEs 也會促使黑色素的合成增加，並令皮膚變得暗啞。因此只要將每餐的澱粉（特別是精緻澱份）攝取量減少一半、減少飲用含糖飲料（特別是手搖飲品），長此以來就會見效。

減少飲用含糖飲料可令皮膚變得嫩白。（Getty Images）

去角質及保濕是對抗暗沉不二法門

想擁有健康有光澤的肌膚，重點是去角質與保濕。一旦皮脂過度分泌油脂，老化角質層過度堆積，就容易令膚色變得暗淡無光。定時使用深層清潔面膜、酸類護膚品及臉部磨砂膏等去角質產品都有助重整角質層代謝。

定期使用深層清潔面膜，可為皮膚清潔去角質。（natalietong53@IG）

而飲食上，可以多攝取維他命C，因為維他命C可促進膠原蛋白長成，令皮膚光滑及有彈性。番茄和士多啤梨是含有豐富維他命C的食物，番茄中的茄紅素可保護皮膚中的膠原蛋白，茄紅素亦有助撫平皺紋及抗氧化，令皮膚細嫩光滑，常吃番茄還不易出現黑眼圈。至於，吃生還是吃熟的番茄好？番茄煮過後，所含的茄紅素其實較易被人體吸收。而未經烹煮的番茄，則保留較多水溶性纖維及維他命B和C。

番茄含提供維他命C，可促進膠原蛋白長成，令皮膚光滑及有彈性。（Unsplash）

醫美療程加快去黃

現時醫美療程選擇眾多，例如PICO、Excel V、彩光等都有助皮膚嫩白。以Excel V為例，其血管激光退紅激光專利技術可治療玫瑰痤瘡及去暗瘡印，亦可用作治療微絲血管擴張、疤痕增生、蟹足瘤、葡萄酒痣等血管相關的皮膚問題。而PICO皮秒激光，則是以選擇性光感熱 (selective photothermolysis) 的原理，將光能量轉化為熱能，可在短脈衝時間內產生強大的光震波，不但能夠有效率的破壞皮膚的色素與斑點，將色素擊碎，使肌膚更容易代謝，又不會過度產生熱能，不像以往傳統激光容易造成的皮膚熱傷害，可改善皮膚質地、皺紋和色素沉著。