減肥｜遇上平台期怎麼辦？劉畊宏健身操助你1個月重拾螞蟻腰！

台灣藝人劉畊宏早年因與周杰倫友好而廣受大眾認識，近年他把工作重心轉移到上海。最近因應當地疫情封城，作為健身教練的劉畊宏於是轉而開始在抖音直播健身，他以好友周杰倫的歌曲《本草綱目》作背景音樂，教授燃脂健身操，吸引逾數千萬粉絲追蹤，微博上更出現不少「劉畊宏女孩」、「劉畊宏男孩」，而「今天你跟著劉畊宏一起健身了嗎？」更成為不少人的聊天開場白；就連楊丞琳都在社交平台Po運動後的爆汗照，並說「我承認，我也劉畊宏了」。



楊丞琳表示自己也跟風，大跳劉畊宏健身操。（圖片：IG＠rainie77）

最近中國和台灣疫情升溫，不少人都留在家中，以避免受感染。但留家時間越長就越容易發胖，於是各式各樣的減肥方法就成為網絡熱話，其中討論度最高的就是劉畊宏自創的「本草綱目毽子操」。這套毽子操號稱只需一首歌的時間，加四個簡單動作就可以快速瘦身，有網友實測一個月就可以練出馬甲線，重拾螞蟻腰！

無需道具都可瘦身

毽子操標榜能夠帶動全身肌群的運動，讓不少因為疫情被困在家的網民跟著跳。就連楊丞琳日前也在社交平台展示運動完的照片，分享道「我承認，我也劉畊宏了，我這個健身狂也忍不住跟風，哈」。照片所見她的頭髮已被汗水沾濕，臉頰亦因為劇列運動過後而泛紅。

50歲的台灣藝人劉畊宏，近日在抖音直播燃脂健身操，吸引了逾四千萬「粉絲」的追蹤。（抖音）

劉畊宏自創的這套毽子操只有4個動作，所以學起來非常簡單，不過每次的動作都需要動作幅度大及必須全程保持挺胸收腹。前三組動作需要一股作氣、快速地完成才可達到出汗效果，最後1組則可緩慢進行。

【劉畊宏《本草綱目》毽子操】動作類似踢毽子，只是用手代替毽子。（小紅書@劉畊宏）

毽子操第一式：向內抬腿、輕拍腳掌側面

以下每組動作來回20次，循環做20分鐘。第一個動作類似踢毽，只是用手代替毽子。上半身保持挺直，將左腿小腿向膝蓋內側彎曲，盡量將膝蓋抬高到與胸呈水平的位置，然後用右手輕拍左腳腳掌內側。完成後放下左腿後再抬起右腿，再以左手輕拍右腳腳側。

【劉畊宏《本草綱目》毽子操】動作重點是上半身一定要保持直立，不能彎腰，對練出人魚線超有效果。（小紅書@劉畊宏）

毽子操第二式：抬高大腿、輕拍膝蓋

第二個動作是將左腳90度向上抬起，然後曲起右手以手掌輕拍膝蓋，盡量將膝蓋抬到與胸齊平，左右交換。上半身同樣要保持直立，不能彎腰。

【劉畊宏《本草綱目》毽子操】先向上高抬左腿，然後曲起右手以手掌輕拍膝蓋。（小紅書@劉畊宏）

【劉畊宏《本草綱目》毽子操】盡量將膝蓋抬到與胸齊平，左右交換。（小紅書@劉畊宏）

毽子操第三式：側抬腿、輕拍腳掌側面

第三個動作是將手放在身體兩側，將右腳腳外側踢，但要注意不要只動小腿，需要整隻右腿向外側踢起，右腿抬起時以右手輕拍腳踭位置，這個動作幅度可以稍大，並左右交替練習，這個動作可以訓練到平常較少練到的側腹肌。

【劉畊宏《本草綱目》毽子操】大腿盡量往外歪，不要只動小腿，整隻腿盡量向外側抬起。（小紅書@劉畊宏）

【劉畊宏《本草綱目》毽子操】平常比較難練到側腹肌，而這動作便是主要練側腹肌的。（小紅書@劉畊宏）

【劉畊宏《本草綱目》毽子操】以右手拍左腳底，兩邊換著進行。（小紅書@劉畊宏）

毽子操第四式：向後踢腿、輕拍腳底

第四個動作是雙手先放於腰兩側，然後右腿向後左側踢，以左手輕拍右邊腳板底；之後換成左腳向後踢，右手輕拍左邊腳板底。

【劉畊宏《本草綱目》毽子操】雙手先放於腰兩側，然後左腿向後側右方抬起。（小紅書@劉畊宏）

整套動作要重覆20次，搭配《本草綱目》的音樂節奏，做完一組動作休息30秒，再接續著鍛鍊，完成整套要約20分鐘；有網友斷斷續續進行了7次，雖然未見有明顯腹肌，但腹部已可見的變緊實。

由於「毽子操」有不少扭胯、髖部運動等腰椎動作，所以對新手而言容易造成抽筋、拉傷、腰腿疼痛等受傷情況，有醫師建議，訓練負荷要適當，在家健身的環境也應該相對開闊等，才可避免受傷。