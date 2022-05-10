瘦身｜犀利人妻播出12年來身材樣貌不變　隋棠凍齡瘦身全靠兩招

瘦身｜現年41歲的台灣名模隋棠2010年憑台劇《犀利人妻》，與搭檔溫昇豪紅遍中港台。劇集播出至今已12年，不論是劇中角色「謝安真」、「温瑞凡」，還是「我們回不去了」等金句仍然深入民心。隨著隋棠和溫昇豪再度於新劇合作，已成為三子之母的隋棠，她多年來完全沒變地保持玲瓏有致的纖瘦身型，再度引起網民熱議。有「台灣第一美腿」之稱的隋棠，自有一套冷齡保養心得，令她多年來均保持在良好狀態。



隋棠與溫昇豪12年後再續前緣。（CFP）

模特兒出身的隋棠身高1.72米，先天條件優越，單是一雙美腿已長達44吋，加上毫無贅肉的線條，令不少女生羨慕。隋棠曾表示，女生不應該對體重的數字產生迷思，重要是整個人的狀態和健康；而她在誕下大兒子Max和女兒Lucy後都曾花了8個月到1年半時間，才可以將懷孕所增加的10公斤減回來，所以維持身材要靠運動和飲食，兩者不可或缺，亦不能急於一時。

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隋棠熱愛運動 不介意展露素顏

自從與從事美國財務顧問的Tony結婚後，隋棠受丈夫影響而減少攝取精緻澱粉份量，加上恆常運動，身型越見窈窕。隋棠透露婚後常會跟在健身房做運動，「一周一定會擠出3天，每次1.5小時，而且持之以恆從來沒有鬆懈。」運動時，她習慣先拉筋熱身40分鐘，跑步或踩腳踏車在這段時間完成，剩下的50分鐘留給重訓，這種運動順序有助於提升燃脂效果。

愛曬太陽的隋棠，面上有不少雀斑，然而她卻十分喜歡臉上雀斑，力撐就算有雀斑依然很美，更大方公開多張素顏滿面雀斑的照片：「有斑沒有關係的，皮膚的亮度才是重要，亮度要靠運動、睡眠、保濕、多喝水和注重體內環保。」即使進行戶外運動都很重視防曬，不會因為喜歡曬太陽而「裸曬」，半日就會補搽一次防曬。玩完一日後也會加強保濕，她會以牛奶泡澡，既可舒緩和美白皮膚，同時可以軟化皮質層，令肌膚變得光滑有彈性。

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隋棠睡前抬腿15分鐘維持鉛筆腿

作為「台灣第一美腿」，隋棠每日會花至少十五分鐘時間打理雙腿。她每晚睡前會抽10-15分鐘時間抬腿，利用地心吸力將停滯於小腿及腳掌的血液，回流至上半身，令下半身不會輕易出現水腫及可以塑造纖長美腿。

隋棠雖然已經41歲，更生是三子之母，但隋棠擁有的長腿卻有如逆天般「只應天上有」。(suitangtang@IG)

睡覺會穿著一雙看似大媽穿的「塑腿襪」，將日間因為久坐或久站而出現浮腫、肌肉緊繃或靜脈曲張的小腿放鬆。這些類似壓力襪的塑腿襪，可以透過從外施加壓力，促進雙腿血液循環，修飾腿部線修及去水腫。