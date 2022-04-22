減肥｜夏天為大地帶來美腿？即學練出筷子腳秘技　告別水腫蘿蔔腿

夏天是短褲短裙出櫳的時候，每個女生都渴望擁有一雙筆直雙腿，但穿起短褲短裙時，發現整個冬天加上WFH的關係，整個下肢都變得異常飽滿？蘿蔔腿、大象腿可以怎樣快速消退？瘦腿方法也要視乎屬哪類小腿粗，從日常生活習慣入手，才可有效改善水腫蘿蔔腿，變回筷子腳。



每個女生都渴望擁有一雙筆直雙腿。（資料圖片）

小腿粗壯不一定全關乎肥胖或脂肪堆積所致，小腿粗壯的原因，也和日常生活中日積月累下來的習慣有關，例如久坐不動、走路姿勢錯誤等，都可能是導致下肢粗壯的成因。娛樂圈中都有不少女星曾被批評小腿粗壯，以張栢芝為例，現時年過40的她身上毫無贅肉，皆因她經過不斷的自我試驗，發現瑜珈和游泳正是對她最見效的瘦腿運動，才可以將以前比較粗的小腿漸漸變得修長。

在家一邊看電視或「煲劇」時按壓小腿，都可有助瘦腿。（視覺中國）

堅持運動拉筋 重塑腿型

張栢芝曾指出運動是她一輩子的推動力，對她來說，運動不是只是讓身材更好看，而是讓自己更有自信、建立健康的心態。除了瑜珈和游泳，張栢芝也會搭配滾筒做為雕塑局部線條的運動，加上她在夏天喜歡滑水和衝浪，冬天又喜歡溜冰，這些運動都需要運用下半身力量，為了避免過度運動令小腿變成肌肉型，張栢芝會利用滾筒放鬆小腿緊繃結實的肌肉塊，漸漸就能跟蘿蔔腿說再見。

張栢芝熱愛做運動。（IG：@cecilia_pakchi_cheung）

中醫教授簡易美腿茶 輕鬆打造美腿

七分運動、三份飲食是減肥瘦身的不二法門，中醫兼Youtuber「77老大」曾分享瘦腿小貼士。他提出運動以外也另有其他方法對付肥腿，首先要測試雙腿是因為脂肪或水腫引致。然後按不同類型每日一杯「美腿茶」；同時可以利用可去水腫的中藥，如艾草、桂枝、紅花等泡腳，或以冬瓜皮或西瓜皮加熱水，也有利水消腫功效。

冬瓜皮有利水消腫功效。（VCG）

粟米鬚消水腫茶



適合：水腫型胖腿

做法：800毫升水，加入粟米鬚10克、黃耆5克；荷葉、桂枝、牛膝各3克後，煮20分鐘即成。

如果本身易浮腫，可加重粟米鬚用量，強化消腫利水作用。(資料圖片)

山楂消脂茶



適合:脂肪型胖腿

做法:800毫升水，加入山楂及丹參各5克；香茅根、決明子、益母草及陳皮各3克後，煮20分鐘即成。