接連數日的復活節長假期即將開始，好天氣加上疫情緩和，不少人都會選擇出外享受美食，但美食背後可能是令你長脂肪、長暗瘡、出皺紋，甚至患上各種疾病的元兇！由於華人的飲食習慣，令我們日常生活已攝取不少糖份，過量糖份會令膠原蛋白糖化，膠原蛋白變得脆弱，皮膚乾燥鬆弛也會更容易產生細紋皺紋；糖份更會刺激黑色素分泌和加劇身體發炎，令皮膚變得暗沈之餘，更會令暗瘡更嚴重。想搣甩「糖癮」也不用一刀切，亦可循序漸進，在飲食上花些心思，不知不覺減低糖份攝取，也可輕鬆達到減糖效果。



哈佛大學研究指出，飲得愈多高糖飲品，患上心血管疾病和早死的機率就愈高！(資料圖片)

隨著現時食物愈趨精緻，每口食物都可能內含多種成分，當中「糖」可以是無處不在的成份。別以為咸食就沒有糖的蹤影，平常的主食粥粉麵飯，這些碳水化合物都屬於「糖類」；如米餅等用米或小麥粉作原料的零食，或具有甜味的水果都含有大量糖類。而且糖份會令人上癮，不知不覺會愈吃愈多，愈多愈難戒掉，形成惡性循環。

美常的主食粥粉麵飯，這些碳水化合物都屬於「糖類」。（示意圖／Pille-Riin Priske/Unsplash）

28天作一個減糖療程 逐少減份量

要由一個嘗甜的人完全戒除糖份，是一件可比戒毒的事情，因此可以用28天作單位，在這約一個月的時間內，試試降低飲品甜度與份量，例如一星期三罐可樂減成兩罐、一天兩杯珍珠奶茶減成一杯「無糖」；把平日的澱粉攝取減少3成、把零食或甜品拆成小份食用等等，務求可解「口痕」，同時減低攝取糖份。

一杯珍珠奶茶就等於28顆方糖!（ig@ n0718）

學會閱讀食物成份表

現時市面上的預先包裝食物，包裝上都會有成分表標籤，上面需標示每一食用份量的糖、每個包裝的糖或每100克的糖份量。購買前應盡量選擇每100克中，含糖量小於5克的食物。只要在購買前看多一看、想想糖份對身體的壞處，再決定買不買。

市面上的預先包裝食物，包裝上都會有成分表標籤。(資料圖片)

外賣少飯多菜

減糖方法知易行難，常常在餐廳用膳的上班一族，更加不容易。即使在茶餐廳或外出用餐，也要額外注意如何吃得健康，例如額外點多一份蔬菜，「走飯」或自備飯盒，把飯帶回家，減少碳水化合物進食量；而且選擇餸菜時亦要盡量減少醬汁的餸，因為很多醬料都有使用糖作調味。飲品也要「走甜」，不要加奶或糖。

選擇餸菜時要盡量減少醬汁的餸。（資料圖片）

少食酸的食物

有些人特別喜歡食酸的食物，例如話梅、檸檬、糖醋魚等，雖然這些食物吃上去是有酸的感覺，但是烹調時是需要使用大量的糖中和酸度。還是建議多吃蔬菜和優質的動物性蛋白，如牛、豬、雞、蝦蟹等食材；想吃零食就用無加鹽糖的堅果代替，自然而然就會減少對糖份的依賴程度。