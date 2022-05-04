護髮｜鍾欣潼公開豐盈髮量秘技　只要一個時間梳頭可減少掉髮！

現年41歲的鍾欣潼（阿嬌）出道多年美貌依然，令人羨慕。出道逾二十年的她，除了體態備受網民及媒體關注外，她細緻白嫩的肌膚和一頭豐盈的秀髮都令人關注，外表上完全看不出已年過四十。阿嬌近年活躍大陸的社交媒體，不時分享美容護膚心得，她分享曾因為天氣冷而用過熱的水洗澡，事後頭皮變得又乾又痕癢，令阿嬌驚覺正確的洗髮護髮習慣，比使用護髮產品更為重要，於是就鑽研出自家養髮秘訣，從日常開始減少斷髮。



阿嬌出道多年美貌依然，令人羨慕。(鍾欣潼微博)

鍾欣潼（阿嬌）保養得宜，平日常在小紅書分享美容護膚心得。阿嬌早前接受內地網紅「一枝南南」訪問時直言有容貌焦慮，對於自己的外貌相當重視，但出於各種原因而沒有使用美容儀，亦不太常去美容院做療程。阿嬌會透過戒掉變醜的惡習來養膚護髮，例如使用溫水洗頭、濕髮不會梳頭，以及敷完面膜不會洗臉等，以此保持「盛世美顏」。

阿嬌會透過戒掉變醜的惡習來養膚護髮，例如使用溫水洗頭、濕髮不會梳頭，以及敷完面膜不會洗臉等，以此保持「盛世美顏」。（資料圖片）

溫水洗頭 濕髮不會梳頭

養髮第一步就是洗頭，阿嬌受過教訓後，現時不會用過熱的水洗髮，只會用接近體溫的溫水清潔頭皮。洗頭前阿嬌會先用梳把頭髮梳開，然後用手指指腹按摩頭皮，但不會梳頭髮，減少掉髮的可能。

阿嬌認為濕髮時梳頭會加劇掉髮。（Instagram@yant_ishihara）

另外，阿嬌提到以前使用髮膜後，總是弄到成手都是掉落的頭髮，後來她把心一橫改成在洗頭之前，在乾髮狀態下塗髮膜，敷10分鐘後再洗頭。她發現更改使用次序後可以減少掉髮，又可以達到滋養頭髮的功效。

阿嬌發現在乾髮狀態下塗髮膜可以減少掉髮，又可以達到滋養頭髮的功效。（資料圖片）

洗頭後盡快吹乾頭髮

頭皮處於潮濕悶熱的環境，會容易滋生細菌及引致掉髮，所以洗完頭後一定盡快吹乾頭髮。千萬不要用毛巾包頭一段時間，才用風筒吹頭髮，亦不要讓頭髮自然風乾，最好在洗完頭5分鐘內就用風筒，盡快把頭皮徹底吹乾。

在洗完頭5分鐘內用風筒，盡快把頭皮徹底吹乾，避免滋生細菌。(圖片：IG@q_gill)

用真絲枕頭套 減少摩擦

正常我們每日會花8小時花在睡覺上，即是人生會有3分1時間在睡眠上，因此床上用品的質素對皮膚都有很大影響。因此阿嬌會使用真絲枕頭套，即使要到外地工作都會自備私家枕頭套，減少頭髮在枕頭套的摩擦，從而減少掉髮。