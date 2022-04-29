白髮｜6種食材預防白髮掉髮　每日睡前梳頭50下黑髮重現兼抗衰老

香港人生活節奏緊張，工作忙碌加上不良生活習慣，令不少人正值青壯年都有掉髮及白髮問題。一頭烏黑濃密的秀髮慢慢變白，髮質也變得乾枯易斷。據中醫理論，不同位置長出白髮代表身體不同部份出現問題，甚至可視為身體所發出的警號。而白髮的成因除了天生遺傳，更因為後天的生活習慣而成。



白頭髮是衰老的現象之一。（Photo-ac）

頭髮變白代表毛囊壞死，停止產生黑色素或有物質干擾黑色素生成，最後導致頭髮變白。中醫認為「腎藏精，其華在髮」、「肝藏血，髮為血之餘」，即頭髮變白和肝腎功能有密切關係。一般而言，踏入更年期後，人體的腎精會逐漸衰退，並在髮色上表現漸漸轉白。但如果在40歲之前已出現白髮，甚至異常掉髮，就代表身體機能出現異常。

如果在40歲之前已出現白髮，甚至異常掉髮，就代表身體機能出現異常。(《白髮魔女傳》劇照)

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每日梳頭有助預防白髮

有中醫師指出，中醫有「頭為諸陽之會」的講法，意指手足三陽經均於頭面部交接，故頭部為人體陽氣旺盛的部位。 透過梳頭可以刺激及按摩頭部的經絡，幫助清利頭目、疏通經絡、提升陽氣、醒腦開竅及健腦安神等；刺激頭部的氣血循環，也有助預防白髮。

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六大食材可預防白髮

從西方營養學而言，白髮增加與飲食習慣有莫大關係，只要多食6種食物，就可以幫助改善及預防白髮掉髮，還能讓髮質變得強韌有光澤。

1. 優質蛋白質



頭髮主要由蛋白質造成，但當缺乏蛋白質會導致頭髮變得脆弱，容易折斷和掉落，還可能導致頭髮顏色變淺，甚至變白。想補充蛋白質多食雞蛋、牛奶、綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽等優質蛋白質。

雞蛋含有優質蛋白質，健康脂肪和很多重要的營養素。（VCG）

2. 鐵質



鐵負責將氧氣運送到全身，一旦缺鐵嚴重至貧血程度就會導致脫髮。想促進頭髮健康生長，可多吃牛肉、羊肉等紅肉、豬血、鴨血、紅莧菜、豬肝等鐵質豐富的食物。

多吃鐵質豐富的肉類如牛肉，可以補充鐵質，令氣血運行得更好。(jason leung@unsplash)

3. 維他命B雜



維他命B雜是可以幫助能量代謝的維他命，當身體壓力大易流失維他命B雜。如果缺乏維他命B1、維他命B2、維他命B6、維他命B12，容易有早發性白髮，推薦食物：綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽。

全穀飯的維他命B1及膳食纖維會較白飯多。（VCG）

4. 維他命E



維他命E可以幫助抗氧化，減少壓力性白髮，推薦食物：堅果、芝麻。

5. 鋅



鋅是合成黑色素的重要原料之一，缺乏鋅會使頭髮乾燥變脆、失去光澤，嚴重缺鋅也會導致脫髮。可透過生蠔、蝦、紅肉補充鋅質。

缺乏鋅會使頭髮乾燥變脆、失去光澤。（Pixabay）

6. 銅



銅是生成黑色素的必要原料，缺銅會影響黑色素形成，使頭髮更容易變白。推薦食物：可可豆、黃豆。