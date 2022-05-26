乘風破浪3｜39歲「甜心教主」王心凌翻紅　揭開美貌多年不變秘密

39歲的「甜美教主」王心凌，近日因為參加內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）再度爆紅，在第一集中的「回憶殺」主題中演唱經典作品《愛你》，重新喚起不少80、90後的童年回憶，不止多次登上微博熱搜，多首經典歌曲更登上音樂榜，亦再次人氣急升。王心凌的舞步、甜美聲及體態均令人實在看不出她已年近40歲，一眾網民都很好奇這位教主的日常保養秘密。



39歲的「甜心教主」王心凌就以一身學院短裙校服LOOK，於《乘風破浪的姐姐3》初舞台演唱經典作品《愛你》，成功衝上微博熱搜第一名。

內地人氣綜藝節目《乘風破浪3》，來到第三季，參與的嘉賓陣容比前兩季更強盛，除了久未在舞台露面的韓國代表前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）外、還有Twins的蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）、薛凱琪、胡杏兒、王心凌等多位女星成為討論話題。王心凌在第一集登場就以制服造型，綁上高馬尾，帶來初出道的經典作品《愛你》，渾身散發甜美氣息，簡直是完美複製近二十年前的少女感，該集一播出就直衝微博熱搜。

出道至今，王心凌外貌沒有太大變化。（微博圖片）

乘風破浪3｜王心凌電眼秘密全靠雙重睫毛液

在台灣被稱為「甜美教主」的王心凌聲線甜美，出道多年仍能保持稚氣，其中一個秘密就是她那雙精靈大眼，每每看見王心凌登台歌唱總能看見她那雙睫毛彎彎的眼睛眨一眨，令不少女生也想一探她能塗出濃密捲翹眼睫毛的技術，王心凌甚至自封為「睫毛之王」！

王心凌令睫毛變得更加捲翹的技術步驟



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王心凌會先用打火機輕微燒熱睫毛夾，她提醒女生先把睫毛夾放在手背上，覺得溫度合適才放在眼皮上，避免眼皮被燙傷。其次，清爽型的睫毛膏打底是不可缺少的工具，因它重量較輕，不會令睫毛呈現塌陷狀態，然後才利用睫毛梳整理出多餘的睫毛打底膏。當不少女生以為之後再擦上睫毛膏便可的時候，原來王心凌還需要餘下幾個步驟，才可擦出根根分分的長睫毛。

乘風破浪3｜王心凌以重視清潔去角質及保濕

除了保持雙眼的電力外，王心凌都十分重視保養的兩大基本功：「清潔」與「保濕」。她曾受訪時提到，自己平日會在卸妝與洗臉的過程中，按摩手法，將T字、易出油部位徹底清潔乾淨。

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清潔完畢後，王心凌會使用片裝面膜或乳霜狀面膜，為肌膚進行深層保濕。因為一旦肌膚缺水就容易出易泛紅、過敏、乾紋等不健康狀況。