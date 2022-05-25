凍齡｜邱淑貞成「不老女神」秘密　營養師揭8種食物可助成美魔女

【邱淑貞凍齡｜不老女神邱淑貞】「不老女神」邱淑貞剛剛度過54歲生日，雖然邱淑貞自息影以來一直低調，但近日因盛傳大女沈月將在韓國以藝名AYLA出道，而令邱淑貞母女再度成為城中熱話！邱淑貞憑著其美貌與氣質席捲90年代，當年更被稱為「全香港男人的慾望」，即使今日已經54歲，但邱淑貞的凍齡外貌不輸當年，跟女兒沈月像孖妹多過像母女。



邱淑貞19歲時參選香港小姐，當年憑著出眾的外貌與氣質成了奪冠大熱。（gettyimages）

1987年，19歲的邱淑貞參選香港小姐，憑出眾的外貌與氣質旋即成為大熱門，可惜後來因被指下巴整容，多番解釋亦未能釋除疑慮而被勸喻退選。即使退選仍無阻邱淑貞在演藝圈的發展，，由1988年的《撞邪先生》開始，邱淑貞多次與王晶合作，演出多套經典電影，包括《赤裸的羔羊》、《不道德的禮物》、《賭聖2：街頭賭聖》和《古惑仔2之猛龍過江》等，更多次入圍香港電影金像獎最佳女主角提名，擠身一線女星行列，令她的演藝事業升上巔峰。

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邱淑貞凍齡｜定期以橄欖油混合砂糖去角質

雖然邱淑貞於1999年與商人沈嘉偉結婚後淡出娛樂圈，全心全意照顧3個女兒，但從不時流出的照片可見，邱淑貞臉蛋充滿彈性及透亮，彷彿時間沒有在她身上經過，邱淑貞仍然是當年《古惑仔2之猛龍過江》的丁瑤！

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據指邱淑貞私下對自己的身材、皮膚管理都相當自律，除了早餐堅持水果代替，幫助身體排毒透亮膚質，以及勤做瑜珈維持好體態外，保養方面她則是喜歡用橄欖油與砂糖混合後作為臉部去角質，改善肌膚粗糙感，純天然橄欖油脂，還能滋養肌膚，打造由內而外透亮感，超自律的保養方式，難怪年過半百依舊容光煥發！

邱淑貞凍齡｜凍齡抗老食物

想跟邱淑貞一樣，保持外表年輕不老，除了可以參考邱淑貞的凍齡之道，也可以由日常生活中著手。台灣營養師蕭瑋霖就表示，女士們可以多食8種食物，以幫助保持年輕。

▼如想抗衰老，可多吃以下食物▼

