日日媽媽聲｜余安安凍齡有術　最美外婆體重長年保持不超百二磅

無綫綜藝節目《日日媽媽聲》上年播出第一輯反應熱烈，趁著母親節TVB添食再推出十二集的第二輯，繼續由余安安、羅敏莊、陳凱琳冧莊擔任主持，邀請不同星級爸媽做嘉賓，圍繞不同主題分享育兒心得及感人故事。其中現年62歲的余安安，成為單親媽媽多年，照顧一對女兒李文琪同李文騫成人之餘，仍不忘保持曼妙身型，外表更與當年《書劍恩仇錄》的經典角色「香香公主」無異。余安安凍齡有術，孫兒出世後更直接被網民封為「最靚外婆」！



新一輯《日日媽媽聲》繼續由余安安（左起）、羅敏莊、陳凱琳擔任主持。

去年6月，余安安長女李文琪誕下兒子，已「登六」的余安安榮升外婆，但外貌和身材一直沒有改變，跟十七歲時在無綫拍攝《書劍恩仇錄》時的香香公主保持一致。在疫情前，準備「登六」的余安安跟兩位女兒去了澳門小旅行，從余安安上載到社交網站的照片可見，她穿上CD圖案的連身泳衣，腰間仍然不見絲毫多餘的肉，而且皮膚白滑，修長美腿絕對不輸兩位女兒。

年輕時的余安安憑著香香公主一角成名。（《書劍恩仇錄》劇照）

保持年輕有秘訣

余安安雖然已年過60歲，但一直保持年輕心態，經常能跟新一代演員打成一片，相信都是她凍齡的秘訣之一。余安安在拍電影《早熟》時收薛凱琪（Fiona）做乾女兒；後來演舞台劇《遍地芳菲》及《最後作孽》時，又認了兩次演她兒子的凌文龍為契仔。

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雖然經歷過兩次婚姻失敗，但是余安安對愛情及婚姻仍然抱有信任。余安安曾自言自己是一個很樂觀的人，遇到問題就會正面面對、處理及放下。能放鬆心態不執著，都是令她外表保持年輕的秘密。

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長年保持運動習慣 體重不過百二磅

余安安的身型不輸女兒們，都是因為她自律地去健身室做運動及不愛捱夜夜蒲，運動習慣更已維持二十多年，甚至已考取導師資格，能教授朋友健身。即使年過60但體重仍然能維持在120磅以內。

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能跟貼新事物，懂得享受生活，從不放棄扮靚，相信這些就是余安安的凍齡秘訣。