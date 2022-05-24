雙生陌生人｜陳煒吊帶睡衣色誘馬德鐘　凍齡身材撼贏一眾後生女

「馬神」馬德鐘在無線劇集《雙生陌生人》，一人分飾兩角成為話題，但有傳劇集收視持續低迷，因而由25集刪減至20集提早大結局。雖然收視平平，但劇中女主角48歲的「凍齡女神」陳煒，就獲網民大讚無論是外貌和身材均保養得宜，甚至把劇中其他年輕女演員比下去。日前播出的一集，陳煒就以一身性感吊帶睡衣上陣，與馬德鐘上演連場床戲，看得人熱血沸騰！



陳煒經歷離婚後更寄情工作，即使忙於拍劇仍保養得宜。（IG@alicechanwai）

在劇中飾演馬德鐘太太Flora的煒哥，一登場已跟飾演心機女的蔣家旻以低胸晚裝示人，盡顯身型。48歲的煒哥面對年輕16年的蔣家旻，不但未有被對方比下去，更與對方不相上下，難怪獲網民封「凍齡女神」。現年48歲陳煒（煒哥）自1996年奪得亞洲小姐冠軍入行，多年來保養得宜猶如吃了防腐劑一樣，無論是外貌還是身材都愈活愈年輕，成為娛樂圈中的凍齡代表。

（《雙生陌生人》劇照）

陳煒失婚後專注事業 不忘愛自己

煒哥曾於2008年與台灣商人顏志行結婚並宣布息影，更跟隨丈夫移居泰國。這段婚姻雖然在短短4年後就劃上句號，而煒哥亦在2012年轉投TVB復出電視熒幕，接連在《法網狙擊》、《法證先鋒IV》、《宮心計2之深宮計》、《刑偵日記》等劇集演出，引起觀眾關注，令煒哥的演技備受肯定。

除了演技和感情生活，煒哥的凍齡保養秘訣都令人關注。熒幕前的煒哥總是扮演女強人的角色，以成熟女性的幹練姿態亮相。但現實生活中的煒哥不時都會在社交平台自貼素顏照，皮膚和狀態都像後生女一樣，偶爾穿上小背心小露性感，配以淡妝或大方展示素顏一面，透露出白裏透紅的膚質，加上紮起丸子頭的她，簡直是逆齡生長。

陳煒凍齡保養秘訣全靠健康飲食

保養得宜的煒哥曾大方公開保養秘訣，她於《煒哥的味道》中透露自己平日不會吃刺激性食物，也會盡量親自下廚，多煲滋潤湯水會令皮膚更具光澤。平日開工拍劇，她會自備新鮮飯盒，避免吃街外高熱量食物，非常養生。

出道26年，陳煒早已躋身一線花旦之位，這份自信為她的美貌加持，而壓力則會影響肌膚健康，所以適時減壓是她時刻神采飛揚的關鍵。聽音樂、行山、浸浴和看電影都是她紓解壓力的有效方法。

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