整容｜韓國「整容最成功女星」 朴敏英最自然 傳全智賢都動過刀？

韓國人經常以「外貌至上」，無論是在社會上甚麼階段，都會以外貌為其中一項評審準則，因此整容在韓國是十分普遍的事，甚至有家長會將整容手術當作19歲的成年禮物。韓國娛樂圈中不少女星都會大方坦承整容，朴敏英、劉仁娜正是當中的成功例子，甚至有女生會以她們的五官作為整容指標。



韓國整容手術醫院成行成市，疫情前不少人會專程到韓國接受整容手術。（視覺中國）

朴敏英

朴敏英近年以劇集《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》、《金秘書為何那樣》、《天氣好的話，我會去找你》而廣為香港觀眾認識，不論在劇集還是日常造型上，朴敏英的穿搭、妝容與髮型也備受矚目，有着「浪漫女神」的稱號。個性爽朗大方的朴敏英早在出道初期就公開承認整容，她曾在雙眼皮、鼻子、嘴巴都分別動過手術，這份勇氣值得人欣賞。

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自小在美國長大的朴敏英，不但操流利英文，也因而與同樣有外國長大背景前少女時代的Jessica成為閨密。率直的朴敏英直言是媽媽希望她變漂亮，所以帶她去割雙眼皮，同時進行開眼頭手術。從她整容前照片可見，她本來的眼型屬於典型亞洲人的單眼皮，而且眼睛距離比較開，眼睛看起來沒有靈動及神韻。而手術後整雙眼不僅看起來深邃，也顯得明亮有神。所以她大多接拍浪漫愛情劇，夥拍朴敘俊、朴有天和宋仲基等男神，合演甜蜜曖昧的劇情。

朴敏英另一項整形部位就是鼻子，她原來的鼻樑較扁平、鼻翼偏寬且較圓潤，但她沒有整成明顯高挺的鼻樑和尖角的鼻頭，反而保留原來鼻頭的圓潤，只是將鼻樑拉得挺直，以及收窄鼻翼，令整個五官看起來更自然，更被稱作是韓國整容最成功的女星之一。

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劉仁娜

現年39歲的劉寅娜，是為人熟悉的女演員，曾經出演《來自星星的你》、《鬼怪》、《觸及真心》等人氣劇集。樣貌甜美的她，曾經大方承認自己的美貌是靠整容得來。

39歲的劉仁娜經歷12年練習生生涯，才在27歲出道。雖然出道較遲，但每次參演的劇集如《鬼怪》、《來自星星的你》等都大受歡迎。劉仁娜曾直言在練習生時期，不知自己為何每次都沒有被選出道，因此決心整容，以令自己變得更漂亮。

現時被稱為童顏女神的劉仁娜，從昔日的照片可見，以一頭短髮搭配微鳳眼單眼皮、圓臉和扁鼻子，跟現時的女神模樣可謂差天共地。劉仁娜曾經做過雙眼皮和隆鼻手術，令五官更立體精緻以及漂亮的鵝蛋臉形。當中最大差別是雙眼，整形前不單是單眼皮，而且眼尾稍微向上，令看人時的眼神帶點銳利，後來以雙眼皮和開眼頭手術，令眼型拉長、眼睛變大，眼尾亦修改成稍稍向下垂平行，現時就以一雙無辜眼睛繼續演藝道路。