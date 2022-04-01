網民票選藝人整容失敗No.1 夏蕙姨疑似整容?為何邵音音下巴變形？

愛美之心人皆有之，不論是男女都想令自己變得更漂亮，有人會選擇使用不同的護膚品、美容療程，有部分人就會選擇透過醫美療程、整容手術達至效果。在特別講究外表的娛樂圈中，不少藝人都曾承認整容，部份藝人整容後的確對星途有所幫助，人氣節節上升。但有部分藝人因不同原因（疑似）整容失敗，有網民就以「整容失敗嘅香港藝人」為題，指有藝人整容後分別極大，令樣貌變得不自然，當中黃夏蕙、邵音音和薛芷倫都榜上有名。



范冰冰是內地的整容範本。（微博：@范冰冰）

黃夏蕙素顏嚇退劫匪

每年萬聖節、農曆新年都會以不同造型示人的黃夏蕙（夏蕙姨），雖然已年過90仍深受網民愛戴。夏蕙姨年輕時清秀可人，舉手投足盡顯知性優雅，但多年來習慣以舞台粵劇妝容示人的她，令平日看起來異常誇張，令人懷疑她是掩飾整容痕跡。夏蕙姨更曾在日本表示，因素顏在家休息時，入屋爆竊的賊人看到無化妝的她，以為看到鬼落荒而逃，更令人認為她是整容過度，令真實面貌變得可怕。不過夏蕙姨受訪時表示，「我咩嘢都無整，啲頭髮就整咗，因為我好懶梳頭呀，同埋我啲頭髮好長，所以我鍾意戴假髮，因為對我便利啲。」否認整容傳聞。

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邵音音意外導致臉部歪斜

現年71歲的邵音音是香港70年代的性感女神代表人物之一，年輕的邵音音擁有猶如混血兒般的五官，加上其與生俱來的嫵媚氣質，也令她以性感的表演而闖出名堂。邵音音除了擁有精緻迷人的樣貌外，身材豐滿也是她個人的標記，所以她成功吸引很多導演賞識，拍攝了不少大尺度的情色作品，當年更憑藉《官人我要》被封性感女神。

即便她本擁有標緻的外貌，但過去在訪問中承認入行後曾於下巴打針整形。邵音音婚後隨丈夫移居美國，可惜在1999年時不慎在家中跌倒，整塊面撞向櫃子，令鼻骨全碎，臉部也需要縫上多針，再加上醫療不當引起整個下巴假體發炎，導致臉部歪斜變形。所以她在過去的訪問中強調女生想整形，必須考慮清楚！

薛芷倫治病反致蛇精外貌

多年來被指整容的第一代「Ball后」薛芷倫，對比以往的標緻外表，她現時的蛇精外貌經常成為網民話題。薛芷倫曾在2009年患上乳腺癌，幾經治療後終於康復，不過抗癌成功後卻出現名為Stevens-Johnson Syndrome（SJS）的嚴重後遺症，令其面貌變得跟以往不同。薛芷倫解釋在進行治療癌症時，被醫生注射大量類固醇被，以及電療後服食 5年藥，以致出現SJS。

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SJS情況罕有，在美國平均每一百萬人中，只有2至7宗個案，在台灣就約每一百萬人就有8人會發生這個疾病。SJS會導致患者皮膚出現紅色斑塊併有中央灰色樣變化，皮膚出現潰爛及脫落，進而導致色素沉澱及掉髮等，可謂相當嚴重。薛芷倫病發時全身臉腫如氣球，皮膚大面積脫落，面容亦變得肥腫難分，一度不敢見人，連同住的子女家人都不見。即使面對網民的嘲笑，稱她是怪物，但是薛芷倫認為「謠言止於智者，謠言散於智障。」，正面面對流言蜚語。