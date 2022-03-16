Emma Watson｜得罪化妝師？零修圖照流出 雙頰凹陷滿臉皺紋好嚇人

經典小說《哈利波特》改編成電影後風靡全球，劇中主角如今已各自展開自己的演藝生涯，其中飾演「妙麗」的女星愛瑪屈臣（Emma Watson），自小已長得非常標緻的她，多次登上全球美女排行榜；加上高學歷成為許多人的女神，成年後的《美女與野獸》、《圓美圈套》和《小婦人》等都叫好叫座。然而近日她出席第75屆「英國奧斯卡」英國影藝學院獎（BAFTA）頒獎典禮時，卻被拍到充滿抬頭紋、雙頰凹陷的模樣，讓粉絲驚訝到底是女神老了，還是得罪了服裝師和化妝師？



Emma Watson以Oscar de la Renta 2022早秋系列的變奏版，出席第75屆「英國奧斯卡」英國影藝學院獎（BAFTA）頒獎典禮。（Getty Images）

今年31歲的愛瑪屈臣過往一直被封為新時代女性的代表，每次公開亮相不論是妝髮，還是衣著都能成為焦點。然而在3月13出席日出席英國影藝學院獎（BAFTA）頒獎典禮時，愛瑪屈臣就罕見出現失誤！她穿來自Oscar de la Renta 2022秋冬的的開低胸羽毛裙禮服，整個後背鏤空，本來極具氣勢又性感，然而深啡色的頭髮披散在肩膀上，以中分髮型露出充滿皺紋的額頭，不見優雅之餘反而略顯老態；加上愛瑪屈臣似乎瘦了一圈，令眼窩及雙頰凹陷異常凹陷，令整個人更見蒼老。照片曝光後，網民紛紛留言指「細紋好嚴重，感覺突然老了」、「怎麼好像老很多」、「瘦了真的很影響精神」，認為他們的回憶的摧毀了。

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肉毒桿菌可除皺紋 過度使用會上癮

當然每人都會老去，皺紋是無可避免，但是不想過早於臉上出現各類細紋皺紋，醫美保養和維持良好生活習慣缺一不可。談到袪除皺紋的醫美，肉毒桿菌是最廣為人知的方法。肉毒桿菌素是存在於自然環境中的一種神經毒素，能夠令肌肉放鬆，讓面部皺紋變得平滑，同時防止新皺紋形成，從而使皮膚回復平滑緊緻。不過肉毒桿菌素並非對所有皺紋都有效，有整形外科專科醫生坦言「如果睡覺後也會出現皺紋，怎樣打肉毒桿菌素都不會有用。」

肉毒桿菌素是存在於自然環境中的一種神經毒素，能夠令肌肉放鬆，讓面部皺紋變得平滑，同時防止新皺紋形成，從而使皮膚回復平滑緊緻。 (VCG圖片)

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肉毒桿菌產生的袪皺效果，一般可以持續十星期至幾個月。由於身體會自己製造新的神經末梢，釋放「醋膽素囊泡」，屆時肌肉會再次收縮（即出現皺紋），故幾個月後便需再次注射。

肉毒桿菌產生的袪皺效果，一般可以持續十星期至幾個月。(資料圖片)

日常注意防曬 最少出門前15分鐘塗抹

皮膚衰老的主要危害就是紫外線，當皮膚長期接觸紫外線會出現皺紋。有效的防曬除了避免肌膚曬黑、曬傷致脫皮紅腫外，更有助對抗因紫外線引起的肌膚老化，如皺紋及色斑。市面上的防曬，成份主要像一個防護膜阻擋紫外線，一般需要在塗抹後約15至30分鐘滲入皮膚及沉澱，留在皮膚上吸收紫外線。因此最理想的做法是待塗抹後15至30分鐘才外出。

別以為只有晴天才有紫外光，其實陰天都要做足防曬工作。（影片截圖）

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使用含維他命A醇A醛護膚品可撫平細紋

使用抗衰老的護膚品當然都有助延緩皺紋的出現，大家可從成分來挑選抗老產品。維他命A醇可以刺激皮膚細胞和更新角質代謝，由於它的強度無A酸大，因此可以用在一般護膚品上。保養品裡面添加的A醇，然後進入皮膚之後，會轉變成為A酸，在肌膚上發揮作用。曾有研究指出，長時間使用含有0.1%A醇的護膚品，皺紋會明顯被淡化。

，即使衰老是無可避免，但培養健康的生活習慣，或多或少能延緩衰老。（iStock）

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而維他A醛則是近年抗老保養熱潮，台灣美容達人Kevin老師指出，不論是A醇、A醛是A酯，都會經皮膚吸收後轉換成A酸，其中A醛的轉換率最好，能快速轉化成有效抗老的活性成份，並作用於肌膚達到顯著改善深淺紋、延緩肌膚老化的效果。