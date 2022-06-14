凍齡｜歷3段婚姻終覓真愛 55歲楊寶玲偕夫外遊泳照彷如35年前一樣

現年55歲的楊寶玲（Pauline），在1987年參選香港小姐時撃敗大熱的邱淑貞與李美鳳奪得冠軍。然而在娛樂圈發展順利的Pauline卻選擇在1999年息影，專心從商成為女強人。當時作為六福珠寶非執行董事的Pauline，跑遍全個世界擴展業務；經歷兩次婚姻失敗的Pauline，但最終與初戀男友Gav結婚，並與兒子移民美國拉斯維加斯。近日Pauline一家三口飛到希臘遊玩，並大方公開三點式泳衣照，照片中的她看起來與1987年參選港姐時的泳裝照差不多，驚人的凍齡能力令人嘆為觀止。



楊寶玲是1987年的香港小姐冠軍。(影片截圖)

Pauline經歷過三段婚姻，當年27歲的她於1994年與音樂人陳容森在澳洲秘密結婚，但婚姻維了三年便告終。她於2002年與拉斯維加斯賭場市場部亞洲區副總裁黃延年（Nelson Wong）再婚，婚後誕下兒子Nathan並定居美國。有傳因為Pauline太專注事業而導致兩人於2014年離婚，其後楊寶玲帶着Nathan於2015年改嫁英國籍初戀情人Gavin，加上Gavin的兩名女兒，一家五口在拉斯維加斯定居。

到希臘度假罕曬三點式泳衣

Pauline當日身穿一件黑白格仔的三點式泳裝兼戴上草帽和黑超，小鳥依人地在泳池中攬實老公，在一望無際的藍天白雲中影甜蜜合照，無論是外貌、身形還是肌膚都完全難以看出歲月的痕跡。

楊寶玲與老公Gav攬到實在希臘度假。（網上圖片）

楊寶玲公開與兒子和老公的合照，亦激罕分享三點式泳衣照。（網上圖片）

從相片可見，楊寶玲皮膚白滑緊緻，可說凍齡有術。身高1.7米的Pauline多年來保持著大約50公斤的身型，她曾出書分享減肥貼士，除了基本的少油少糖少澱粉外，還有每日飲10杯水、一支奶及吃一碗芝麻糊。另外，她每當發現自己重了一公斤時，就會減低食量和多做運動減磅。

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