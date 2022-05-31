冥冥之中｜郭羨妮久休復出演百歲人瑞　鏡頭後皮膚依舊白滑如少女

ViuTV全新推出的30集懸疑電視劇《冥冥之中》，除了題材採用近年大熱的平行時空，在戲中飾演過百歲不老美女的郭羨妮（Sonija），同樣令人期待。郭羨妮自2011年結婚及次年誕下女兒Kylie後，便淡出幕前，將大部份時間投放在家庭中。是次久休復出拍劇，不但令一眾劇迷期待，更令人驚嘆Sonija皮膚白滑，猶如剝殼雞蛋，完全不似快將48歲的媽媽，更有網民指Sonija的狀態如同當年的《尋秦記》、《洛神》一樣。



郭羨妮是次久休復出拍劇，不但令一眾劇迷期待，更令人驚嘆Sonija皮膚白滑，猶如剝殼雞蛋。（《冥冥之中》劇照）

《冥冥之中》講述郭羨妮和劉心悠任職的公司，專門負責以連鎖死亡效應，解決人口過剩問題，從而探討因果、宿命和生死等命題。在劇中飾演已在世上存在過百年的死亡代理人「蘇麗珍」的郭羨妮表示，這次劇集全是第一次合作的對手，更大讚對手劉心悠，兩人合作好有新鮮感，好有火花。

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入行廿年凍齡外貌依舊

郭羨妮是中英混血兒，先天輪廓已特別深邃。在1999年參選香港小姐入行，當年更以大熱姿態勇奪冠軍、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」四個獎項。翌年，代表香港參選國際華裔小姐競選奪得冠軍，是繼李嘉欣後第二位同時獲得香港小姐及國際華裔小姐冠軍，風頭一時無兩。2001年開始參與《尋秦記》、《洛神》等多套劇集演出，機會不斷。

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