天地男兒｜51歲宣萱靠行山凍齡　常通淋巴保持皮膚白滑緊緻

無綫經典劇集《天地男兒》現正在深夜時段重播。事隔26年重看劇集，劇中一眾主角如鄭少秋、羅嘉良、張智霖、古天樂、伍詠薇、宣萱、陳松伶和張可頤等，都是粒粒巨星。其中現年51歲的宣萱（Jessica）不知不覺出道已28年，多年來演出作品無數，每套作品角色同現在完全是同一個模樣，仿如吃了防腐劑，絕對擔得起娛樂圈50+的美魔女之名。



1996年的戚其義作品65集長劇《天地男兒》近日在深宵劇場重播。（網上圖片）

宣萱雖然已經快將迎接52歲生日，但Jessica在保養方面一直被外界讚好，因為她健康的生活習慣，使她看起來完全不像年過五十，甚至說只有30多歲的女人也不為過。Jessica不時會在社交平台發布素顏自拍照，不但沒有使用時下流行的濾鏡，更不介意以大頭照示人，顏值簡直完勝不少年輕女藝人，連網友都大讚她越活越漂亮。

宣萱曾受訪表示自己平日會在家中徒手幫自己通淋巴，不但可以幫助臉部循環，Jessica更會特別在頸部及額頭等容易形成皺紋的地方加強按摩，讓臉部的老舊廢物排出體外，同時可以去水腫，在鏡頭前輪廓可以更分別。她也強調保養品不要盲目跟流行，一定要選擇適合自己肌膚，而且一星期敷兩至三次面膜，加強補濕，絕不偷懶。

+ 1

▼重溫宣萱多部經典劇集▼

