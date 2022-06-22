盛裝｜袁詠儀自備私伙Hermès飾霸氣上司　素顏分享維持少女肌心得

多年未有接拍電視劇的袁詠儀（靚靚），最近和宋佳、宋祖兒合演的有內地版穿Prada的惡魔之稱的《盛裝》即將在港台電視31播出。靚靚自1990年當選香港小姐冠軍以來，除了喜歡購買名牌包包和與老公張智霖的愛情故事為人津津樂道外，靚靚在無濾鏡下的素顏自拍仍然沒有走樣，完全看不出已年過半百，教人相當羡慕。



靚靚主演的內地劇《盛裝》掀起不少話題。（《盛裝》微博圖片）

《盛裝》講述時尚雜誌《盛裝》即將轉型之際，雜誌主編喬治突然意外身亡，飾演雜誌主編肖紅雪的袁詠儀空降雜誌社，跟宋佳飾演的副主編陳開怡，上演一幕幕職場生死鬥。靚靚在劇中飾演一位女強人，登場時以一身綠色晚裝配搭翡翠綠鱷魚皮Hermès Birkin手袋，氣勢十足。鱷魚皮Birkin手袋向來罕見，炒價近百萬元，網民認為這個Birkin好大機會是靚靚的私人珍藏。

袁詠儀演技出眾 出道即獲金像獎嘉許

在劇中一幕「職場潛規則」時，穿上優雅旗袍的袁詠儀，闖進飯局以酒瓶敲向一名男子，展現出不畏強權，為下屬抱打不平的霸氣一面，袁詠儀演來入木三分。但原來鏡頭外，袁詠儀跟拍戲時被扑頭的演員連說抱歉，馬上變得親切體貼，拍劇時的強勢只是劇情需要，可知袁詠儀的演技精湛。

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袁詠儀在1990年報名參選香港小姐，一舉奪得冠軍及最上鏡小姐獎，同年加入TVB展開銀色旅途。1993年憑電影《亞飛與亞基》奪得金像獎最佳新人獎，1994年憑《新不了情》奪得金像獎最佳女主角獎，1995年再憑《金枝玉葉》蟬聯金像獎影后，成為當時最炙手可熱的女演員之一。年輕時的靚靚絕對是樣貌及演技出眾，更靚足這麼多年！

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袁詠儀凍齡靠素顏？

之前靚靚在《妻子的浪漫旅行》拍攝中，曾大方分享她的凍齡秘密。靚靚在工作以外的場合很少化妝，只會搽防曬，令皮膚可以得到休息。從她的社交網站分享可見，幾乎每張相片都是素顏上陣，除了眼神看起來較無神之外，肌膚狀態非常好，色斑、暗啞等肌膚問題統統不見蹤影，看起來和少女無異。

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多食原型食物及蔬果

靚靚曾經透露，自己平日很注重養生，盡可能在2點前入睡；飲食上會多吃水果及原型食物，即未經加工的食物，同時以少鹽少油、少辛辣刺激的食物為主，加上每天補充至少八杯水，身體健康自然由內而外容光煥發。

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