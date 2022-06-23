法律女神朱千雪晒美照慶祝34歲生日 靠168斷食法1年瘦身13磅

有法律界女神之稱的朱千雪（Tracy）於2019年與醫生男友吳昆倫（Justin）結婚，婚後朱千雪雖已逐漸淡出幕前，但仍不時會於IG分享生活近況。本月28日正是Tracy 34歲生日，她近日上載與湯洛雯、岑杏賢、蔣家旻和張嘉兒組成的「2LINE黨」合照，原來一眾圈中好姊妹為Tracy慶祝生日，網民都大讚眾人似20多歲的少女！究竟Tracy有何KeepFit 秘訣？



Tracy婚後曾經一度「幸福肥」，但隨後靠「168斷食法」及運動成功一年內瘦身13磅。除了節制飲食，Tracy又指自己會步行返工當做運動，惟隨後疫情一波接一波，她仍然堅持在家跑跑步機，每周5次每次至少30分鐘。不少名人明星都靠「168斷食法」修身，究竟進行時有什麼需要注意，是否人人適合？

斷食法是一種「間歇性斷食法（Intermittent Fasting）」，以「調整進食時間」為減磅策略。以168斷食為例，即一天內有16小時不進食，其餘8小時可進食，其中食物選擇和分量無特別限制，亦無指定的執行時間長短。而古天樂更進行得更嚴謹的OMAD（One Meal A Day）斷食法，即每天只有1小時用餐時間，其餘23小時則需空腹，只喝不含熱量的飲料，如清水及茶。

間歇斷食有助抗癌抗衰老 用錯方法或會帶來健康問題

我們日常進食時，身體會分泌胰島素，將營養轉化成能量，並刺激脂肪合成；而斷食期間，胰島素分泌會降低，使脂肪較難合成；而且體內的升糖素會出動，燃燒脂肪作為能量，因此達至減肥效果。曾有研究顯示斷食可令BMI（身高體重指數）、腰圍和血壓下降，而斷食後負責抑制癌細胞及修復DNA的蛋白質更會大幅增加；細胞亦會在斷食期間啟動修復功能，移除老舊物質，並減少身體發炎指數，可見斷食不但可減磅，更在對抗衰老和健腦也有正面作用。

斷食法雖然好處多多，但執行方法不當反而會帶來健康問題，包括胃痛、頭痛、睡眠質素變差、飲食失調、營養不良。首先，斷食時間太長，有機會因胃酸分泌過多而引致胃痛；當胰島素下降時，水分和電解質流失，也可能會引起頭痛；晚上熬餓亦有機會影響睡眠質素。

▼16:8 斷食法影響▼

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而且，執行斷食法時，常見的做法是將8小時安排在中午12點至晚上8點，等於不吃早餐，熬餓直至中午，於是有人會產生「補償心態」，在午餐時增加食量。這樣除了令體重不跌反升之外，更會令胃部適應不良，引致胃痛，更有機會導致飲食失調，難以自制地暴飲暴食。

由於進食時間受限，不妥善選擇食物的話，更有機會造成營養不足。有些人會在斷食期間戒吃澱粉質，但如果缺乏碳水化合物和蛋白質的話，有機會令肌肉流失。另一方面，有人會在8小時內專挑選自己喜歡的食物，補償不能吃東西的16小時，卻因此忽略營養均衡，長期會損害新陳代謝及整體健康。

健康斷食技巧 8類人士不應進行斷食

執行斷食法時，以下技巧也有助降低挑戰性，從而避免健康問題。首先斷食日數應視乎自身體質和反應，不必勉強跟隨別人的做法；斷食期間也應選擇自己容易適應的時間表，初時不用過度嚴苛，例如可將8小時加長至10小時，讓身體慢慢適應。

調整心理十分重要，要注意不應有補償心態。而且熬餓時腦部血糖供應不足，容易令人難以集中精神、脾氣暴躁。多補充水分有助增加飽足感，也可找些東西分散自己的注意力，並紓緩情緒和壓力。補充足夠水分也有助避免頭痛、肌肉流失等情況出現。

▼16:8 斷食法小貼士▼

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進行斷食法前應先詢問醫生意見，斷食法期間要配合正確飲食、充足休息和運動，便能充分發揮168斷食法的好處。最後，要注意長期病患人士並不適合進行斷食法，尤其糖尿病人，斷食會影響血糖，不利病情；另外長者、孕婦、哺乳母親、兒童、青少年、健康欠佳人士、體重過輕人士、胃部較弱人士等都不應進行斷食。曾患暴食或厭食症人士則要十分謹慎。