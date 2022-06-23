Hillary與男友洪卓立Staycation慶生日 31歲劉沛蘅日飲2L水排毒

「膠戰女神」劉沛蘅（Hillary）早前31歲生日，近日更在IG大放閃光彈，上載多張與洪卓立Staycation慶祝生日的親密合照，一眾「6膠」成員及膠粉都高呼「好閃」，又大讚Hillary保養得宜，依然保持不老童顏！事實上Hillary更提及踏入30歲後發現新陳代謝開始減慢，要努力保養皮膚及身形，更分享修身美顏秘訣！



Hillary在IG上載多張與男友洪卓立Staycation恩愛自拍，男友更從後環抱Hillary非常甜蜜。Hillary稱：「臨睡前翻看一下相簿，希望今晚發個甜夢。（生日當天就是這樣簡單放鬆開心的度過）。」「6膠」之一魏浚笙（Jeffrey）大讚二人有夫妻相，好姊妹黃正宜（阿正）則留言：「曬到......」

雖然踏入31歲輕熟女年紀，但Hillary依然保持不老童顏，原來秘訣在於日飲兩公升水。Hillary表示以往一向不愛飲水，直言「一日唔飲一杯水都得」，但憑決心養成水樽不離手習慣，日飲兩公升水。轉捩點是某次Hillary見到一個大水樽，顏色很靚，而且上面寫有鼓勵字句提醒「見字飲水」，於是她買下該水樽挑戰每日飲兩公升水，慢慢她發覺身體及腸胃都有改善，連皮膚質素也好多了，成功養成鏡頭前的彈性水潤肌！

事賓上飲水可以幫助排毒減肥，減少導致口乾口臭，皮膚乾燥，甚至患尿道炎或膀胱炎的風險。若然能在適當的時間飲水，更加可以發揮不同功效，不但可減肥瘦身，還有助降血壓、加速疾病痊癒！

▼專家建議我們每日要飲8杯水，以維持身體臟腑的運作、大腦的健康和靈活等，多飲水的6大好處，你還知道多少？（按圖了解👇👇👇）

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飲水最佳時機

《印度時報》就整合了7個最佳的飲水時機，大家不妨參考一下，按時為身體補水，讓水的功用和益處發揮到極致。

▼7個最佳的飲水時機（按圖了解👇👇👇）

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1. 剛起床



早上起床，先飲一杯水。這樣不但可以喚醒你身體的機能，加速循環系統的運作，還能補充睡眠所流失的水分。

▼同場加映：起床飲水要點（按圖了解👇👇👇）

+ 10

相關文章：【飲水】起床第1杯水要點飲5大重點 加檸檬助排毒？飲錯易中風？

2. 做運動之後



剛剛做完運動，大家或會感到異常疲倦。身體經過大量的消耗後，飲水可有助提神，補充剛剛排汗時流失的水分，加快身體復原的速度，幫助心跳回復正常水平。

3. 飯前半小時



食飯前除了洗手外，不妨都多飲一口水。餐前飲水除了對健康有好處之外，對減肥亦有幫助。因為水可增加飽足感，助你控制食欲，防止攝取過多卡路里。韓國的Clinical Nutrition Research有研究顯示，飯前飲水對減少熱量攝取，有顯著性的成效。

▼同場加映：除了餐前飲水還有什麼消脂方法（按圖了解👇👇👇）

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相關文章：【減肥】餐前飲水助減磅44% 18個燒脂方法早餐記得要食蛋！

4. 沐浴前



洗澡會加速身體水分蒸發，如果是浸浴就更甚。身體水分蒸發，會令血液變得更加濃稠，血流就會減慢，血管的阻力增加，容易導致高血壓。因此入浴前先喝杯水，便能抵消接下來流失的水分，有助降血壓。最好喝暖水，能令血管擴張，以達致降血壓的功效。

5. 睡前



睡前飲水，能夠確保身體在休眠期間維持水分充足，同時有助排毒。假設你睡前不幸地胃痛，飲水亦可以緩解你的痛楚。不少人或會擔心睡前飲水，會導致水腫，但其實身體沒有足夠的水分，反而是引起水腫的成因。

因為睡覺時，身體依然會消耗水分。平常我們會靠汗水和尿液排出水分，若然體內覺得水分不足，則會選擇儲存水分，減少排出，於是形成水腫。因此，只要補充足夠水分，身體便會自然排出，而不會積聚成水腫。

▼飲水仍下肢水腫，甚至半夜喘醒，有可能是患上心臟衰竭？按圖看8大先兆👇👇👇

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相關文章：【心臟病】下肢水腫半夜喘醒？心臟衰竭8大先兆心臟弱忌飲水太多

6. 生病的時候



水可以說是治病的一大法寶，生病也會消耗身體很多水分，以排出體內毒素。因此，生病的時候多飲水以補充水分，是治療的一環。攝取足夠的水分，能夠加速身體痊癒。

7. 感到疲倦時



勞動後疲累時，記緊要馬上補充水分，以防身體陷入透支。血液是負責運送氧氣到身體各個部分，若然缺水，則會阻礙氧氣運送，導致身體因為缺氧而沒有精神。因此，飲水可以抗疲勞，並且幫助身體更快回復本來的狀態。

缺水徵狀見體質 燥熱缺水會口臭

水固之然是很重要，我們總不能每次等到缺水才急急灌水，這樣反而對身體不好，亦不利吸收。但若然真係出現了缺水的情況，其實都能夠從不同的症狀看得出自己的體質。相反如果脾胃功能較弱的人士吸取過多水分，只會加重器宫的負擔，令水腫問題更嚴重。因此，大家應以個人體質為本，適量飲水，否則就有可能會弄巧反拙。

▼按圖看不同體質缺水時，會有的不同症狀：

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飲水最佳時機

《印度時報》就整合了7個最佳的飲水時機，大家不妨參考一下，按時為身體補水，讓水的功用和益處發揮到極致。

▼7個最佳的飲水時機（按圖了解👇👇👇）

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1. 剛起床



早上起床，先飲一杯水。這樣不但可以喚醒你身體的機能，加速循環系統的運作，還能補充睡眠所流失的水分。

▼同場加映：起床飲水要點（按圖了解👇👇👇）

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2. 做運動之後



剛剛做完運動，大家或會感到異常疲倦。身體經過大量的消耗後，飲水可有助提神，補充剛剛排汗時流失的水分，加快身體復原的速度，幫助心跳回復正常水平。

3. 飯前半小時



食飯前除了洗手外，不妨都多飲一口水。餐前飲水除了對健康有好處之外，對減肥亦有幫助。因為水可增加飽足感，助你控制食欲，防止攝取過多卡路里。韓國的Clinical Nutrition Research有研究顯示，飯前飲水對減少熱量攝取，有顯著性的成效。

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4. 沐浴前



洗澡會加速身體水分蒸發，如果是浸浴就更甚。身體水分蒸發，會令血液變得更加濃稠，血流就會減慢，血管的阻力增加，容易導致高血壓。因此入浴前先喝杯水，便能抵消接下來流失的水分，有助降血壓。最好喝暖水，能令血管擴張，以達致降血壓的功效。

5. 睡前



睡前飲水，能夠確保身體在休眠期間維持水分充足，同時有助排毒。假設你睡前不幸地胃痛，飲水亦可以緩解你的痛楚。不少人或會擔心睡前飲水，會導致水腫，但其實身體沒有足夠的水分，反而是引起水腫的成因。

因為睡覺時，身體依然會消耗水分。平常我們會靠汗水和尿液排出水分，若然體內覺得水分不足，則會選擇儲存水分，減少排出，於是形成水腫。因此，只要補充足夠水分，身體便會自然排出，而不會積聚成水腫。

▼飲水仍下肢水腫，甚至半夜喘醒，有可能是患上心臟衰竭？按圖看8大先兆👇👇👇

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6. 生病的時候



水可以說是治病的一大法寶，生病也會消耗身體很多水分，以排出體內毒素。因此，生病的時候多飲水以補充水分，是治療的一環。攝取足夠的水分，能夠加速身體痊癒。

7. 感到疲倦時



勞動後疲累時，記緊要馬上補充水分，以防身體陷入透支。血液是負責運送氧氣到身體各個部分，若然缺水，則會阻礙氧氣運送，導致身體因為缺氧而沒有精神。因此，飲水可以抗疲勞，並且幫助身體更快回復本來的狀態。

缺水徵狀見體質 燥熱缺水會口臭

水固之然是很重要，我們總不能每次等到缺水才急急灌水，這樣反而對身體不好，亦不利吸收。但若然真係出現了缺水的情況，其實都能夠從不同的症狀看得出自己的體質。相反如果脾胃功能較弱的人士吸取過多水分，只會加重器宫的負擔，令水腫問題更嚴重。因此，大家應以個人體質為本，適量飲水，否則就有可能會弄巧反拙。

▼按圖看不同體質缺水時，會有的不同症狀：

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飲水最佳時機

《印度時報》就整合了7個最佳的飲水時機，大家不妨參考一下，按時為身體補水，讓水的功用和益處發揮到極致。

▼7個最佳的飲水時機（按圖了解👇👇👇）

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1. 剛起床



早上起床，先飲一杯水。這樣不但可以喚醒你身體的機能，加速循環系統的運作，還能補充睡眠所流失的水分。

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2. 做運動之後



剛剛做完運動，大家或會感到異常疲倦。身體經過大量的消耗後，飲水可有助提神，補充剛剛排汗時流失的水分，加快身體復原的速度，幫助心跳回復正常水平。

3. 飯前半小時



食飯前除了洗手外，不妨都多飲一口水。餐前飲水除了對健康有好處之外，對減肥亦有幫助。因為水可增加飽足感，助你控制食欲，防止攝取過多卡路里。韓國的Clinical Nutrition Research有研究顯示，飯前飲水對減少熱量攝取，有顯著性的成效。

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4. 沐浴前



洗澡會加速身體水分蒸發，如果是浸浴就更甚。身體水分蒸發，會令血液變得更加濃稠，血流就會減慢，血管的阻力增加，容易導致高血壓。因此入浴前先喝杯水，便能抵消接下來流失的水分，有助降血壓。最好喝暖水，能令血管擴張，以達致降血壓的功效。

5. 睡前



睡前飲水，能夠確保身體在休眠期間維持水分充足，同時有助排毒。假設你睡前不幸地胃痛，飲水亦可以緩解你的痛楚。不少人或會擔心睡前飲水，會導致水腫，但其實身體沒有足夠的水分，反而是引起水腫的成因。

因為睡覺時，身體依然會消耗水分。平常我們會靠汗水和尿液排出水分，若然體內覺得水分不足，則會選擇儲存水分，減少排出，於是形成水腫。因此，只要補充足夠水分，身體便會自然排出，而不會積聚成水腫。

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6. 生病的時候



水可以說是治病的一大法寶，生病也會消耗身體很多水分，以排出體內毒素。因此，生病的時候多飲水以補充水分，是治療的一環。攝取足夠的水分，能夠加速身體痊癒。

7. 感到疲倦時



勞動後疲累時，記緊要馬上補充水分，以防身體陷入透支。血液是負責運送氧氣到身體各個部分，若然缺水，則會阻礙氧氣運送，導致身體因為缺氧而沒有精神。因此，飲水可以抗疲勞，並且幫助身體更快回復本來的狀態。

缺水徵狀見體質 燥熱缺水會口臭

水固之然是很重要，我們總不能每次等到缺水才急急灌水，這樣反而對身體不好，亦不利吸收。但若然真係出現了缺水的情況，其實都能夠從不同的症狀看得出自己的體質。相反如果脾胃功能較弱的人士吸取過多水分，只會加重器宫的負擔，令水腫問題更嚴重。因此，大家應以個人體質為本，適量飲水，否則就有可能會弄巧反拙。

▼按圖看不同體質缺水時，會有的不同症狀：